Супрун призвала мужчин месяц не бриться: в чем суть

В мире существует социальная акция Movember, когда в течение ноября представители "сильного пола" отращивают усы, чтобы привлечь внимание к проблемам мужского здоровья.

Участники акции также делают донации в соответствующие медицинские фонды. Об этом на своей странице в Facebook напомнила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если вы мужчина, то в этом месяце у вас есть возможность не бриться и одновременно привлечь внимание к важным темам о здоровье", – написала она.

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Иллюстрация pexels.com

"Основная цель кампании – рассказать о важных проблемах, как рак простаты, рак яичек, психическое здоровье и профилактика самоубийств среди мужчин, а также побудить их заботиться о своем здоровье", – отметила Супрун.

Она добавила, что рак простаты – наиболее распространенный вид онкологии среди мужчин. Риск заболеть им ы увеличивается с возрастом, в основном после 50 лет.

Рак яичек встречается относительно редко и составляет около 1% случаев рака среди мужчин во всем мире. Обычно поражает мужчин в возрасте от 15 до 49 лет.

Психические проблемы среди мужчин – довольно сложный вопрос, ведь очень часто они не говорят о своих проблемах и не признают их, поэтому не обращаются за помощью к специалистам.

"В Украине продолжительность жизни мужчин на десять лет меньше, чем женщин. Причина – в совокупности факторов, которые можно обобщить образом жизни", – подытожила Супрун.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун сообщила, что вирус кори может вызывать так называемую иммунную амнезию. В этом случае у человека проявляется сильная уязвимость к другим инфекциям.

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