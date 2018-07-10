Социально приемлемое удушение: медики забили тревогу из-за популярного элемента одежды

Ношение галстука вредит кровоснабжению головного мозга.

Таковы результаты исследования специалистов из Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн в Германии, которые были опубликованы в издании Neuroradiology, сообщает New York Post.

В исследовании участвовали 30 добровольцев. Половину из них исследователи попросили надеть галстук и пройти в нем магнитно-резонансную томографию. Оставшиеся добровольцы также прошли обследование, но без этого предмета одежды.

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Выяснилось, что из-за ношения галстука в значительной степени снижается мозговое кровообращение.

Также медики обратили внимание на то, что на многих предприятиях и в профессиях дресс-код включает галстук и рубашку с воротом, но никто из работодателей при этом не задумывается о вреде "социально приемлемого удушения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была раскрыта неожиданная опасность повседневного предмета.