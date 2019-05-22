Швейцарии грозит масштабный кризис: ученые обнародовали результаты печального исследования

У мужчин Швейцарии зафиксировали наиболее низкое количество сперматозоидов, что в будущем может привести к серьезным социальным и финансовым проблемам в обществе.

Об этом сообщает The Sun.

Согласно данным исследования университета Женевы, каждый шестой гражданин государства имеет низкий с точки зрения медицины порог количества сперматозоидов. Следовательно, семенная жидкость таких мужчин слабо адаптирована к оплодотверению, так как движение сперматозоидов замедленно.

По словам доктора Альфреда Сени, низкий уровень сперматозоидов среди молодых мужчин и снижение фертильности у женщин среднего возраста будут оказывать существенное влияние на процесс зачатия ребенка.

"Это приведет к значительным социальным и финансовым проблемам в нашем обществе", - полагает специалист.

Как подчеркивают исследователи, негативные показатели нынешнего поколения практически наверняка повлияют на фертильность их детей и внуков.

Ранее стало известно, как "старые" сперматозоиды влияют на продолжительность жизни.

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