Открытие ученых поднимет потенцию у любого мужчины!

Мужская сила – не только в мышцах. Мощная потенция делает любого мужчину привлекательным в глазах женщин. Успешный в постели мужчина – успешен во всем, ведь он излучает уверенность в себе, спокойствие и силу.

И выглядеть качком, при этом, совершенно необязательно. Весь секрет сексуальной силы мужчины заключается в наличии тестостерона.

Именно нехватка этого мужского полового гормона является основной причиной снижения потенции. От него же зависит и сила полового влечения.

Количество вырабатываемого тестостерона может снижаться с возрастом. Однако в последнее время такая патология как "андрогенный дефицит" наблюдается даже у молодых мужчин.

Причиной тому – негативные воздействия современной жизни, такие как курение, стресс, переедание, малоподвижный образ жизни, ведь чаще всего мы работаем в офисах, сидя без движения по 8-10 часов. Важным фактором снижения выработки тестостерона является нерегулярная половая жизнь.

Чем меньше сексуальное влечение, тем ниже потенция, тем меньше половых актов и все менее регулярной становится половая жизнь. А ведь регулярный секс является одним из естественных стимуляторов выработки тестостерона. Получается замкнутый круг.

В то же время нездоровая половая жизнь может вызвать такие заболевания, как простатит и аденома простаты.

Разорвать этот замкнутый круг, который приводит к дефициту тестостерона и расстройствам в половой сфере, помогают лекарственные препараты, способствующие выработке тестостерона или даже прием препаратов тестостерона.

Однако далеко не всегда есть необходимость прибегать к такому сильному средству. Ведь, чем чаще мужчина будет вводить тестостерон извне, тем меньше его организм сможет производить свои собственные половые гормоны. Так и до полной импотенции недалеко!

Кроме того, прием тестостерона и его синтетических аналогов, практически всегда вызывает серьёзные побочные эффекты со стороны и других органов, причём особенно часто "достаётся" печени.

По счастью, ученые сумели воспользоваться опытом предыдущих поколений народов мира и создали препарат на основе натуральных компонентов растительного происхождения. Этот препарат – ТРИБУСТИМ® - оказывает щадящее, но, тем не менее, очень действенное воздействие на мужской организм.

ТРИБУСТИМ®, в частности, содержит экстракты таких растений как трава якорцов стелющихся, дамиана.

Трава якорцов стелющихся содержит биологически активные вещества и микроэлементы, которые оказывают общее благоприятное воздействие на организм. Проведенные исследования в Египте, Бразилии, других странах подтвердили то, что знали древние итальянцы и испанцы – это растение способствует усилению выработки своего гормона, повышает либидо (даже у женщин!). Не случайно термин "мачо" родом из Южной Европы, ведь представители этих наций известны своей высокой сексуальной активностью и являются олицетворением мужской силы.

У мужчин, прошедших курсовое лечение травой якорцов, отмечалось увеличение мышечной массы, повышение потенции, усиливалась потенция, улучшалось качество спермы.

Дамиана является природным афродизиаком – веществом, обладающим способность усиливать половое влечение. Это экзотическое растение, произрастающее в Центральной и Южной Америке, обладает свойством возбуждать страсть, вызывать прилив крови к органам, которые находятся в малом тазу. Природные вещества, входящие в его состав, способны стимулировать особые центры в спинном мозге, отвечающие за выброс половых гормонов в кровь.

Прием экстракта дамианы вызывает ускорение обмена веществ, помогает сжигать жиры, выводит лишнюю жидкость из организма.

Отметим, что часто ТРИБУСТИМ® рекомендуют принимать спортивные тренеры своим подопечным для достижения рекордных результатов, как замену синтезированным анаболикам. Препарат способствует естественному наращиванию мышечной массы, улучшают самочувствие, придают энергию. Вместе с повышением потенции приходит и рост уверенности в себе, что также способствует достижению прекрасных результатов, как в сексуальной жизни, так и на спортивной арене.

Достаточно принимать 1 капсулу ТРИБУСТИМа® в день в течение 1-2 месяцев, чтобы очень скоро достигнуть заметного эффекта.

Принимают препарат перед завтраком, запивая станом воды. Курсы можно повторять несколько раз в год.

ТРИБУСТИМ® рекомендуется:

- для сохранения и усиления потенции, повышения полового влечения

- для улучшения выносливости и увеличения мышечной массы

- при сниженном уровне мужского гормона тестостерона