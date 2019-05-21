Не попасть в ловушку болезней простаты - теперь возможно

Заботясь о прекрасном поле и активно информируя женщин о проблемах климакса, мир часто забывает о наших мужчинах. А зря, ведь они тоже имеют "слабое место" - простату, болезни которой являются самыми распространенными среди представителей сильного пола, особенно в возрасте после 40. Одними из таких болезней является простатит и аденома простаты.

Как простатит, так и аденома простаты вызывают проблемы с мочеиспусканием и интимной жизнью. В случае с простатитом - воспалительным заболеванием простаты, наблюдается боль в промежности, повышение температуры тела и частое болезненное мочеиспускание. Но кроме проблем с мочеиспусканием, могут иметь место и другие симптомы - это снижение либидо, нарушения эрекции и эякуляции, а также психосоциальные проблемы.

Аденома простаты - доброкачественная гиперплазия или разрастание ткани предстательной железы, проявляется в частом прерывистом мочеиспускании, необходимости приложить определенные усилия для опорожнения и отсутствием облегчения спустя. На поздних стадиях возникает недержание мочи, боль и чувство жжения во время самого процесса.

Простатит может возникать как из-за инфекции, так и недостатка или переизбытка половой активности, и забирает в свою группу риска мужчин любого возраста. Аденома простаты обусловлена ​​гормональными перестройками в организме мужчины, которые происходят после 40, у молодых это заболевание проявляется очень редко.

Из этого следует, что мужчины в любом возрасте должны заботиться о своем здоровье и быть бдительными в отношении этих заболеваний. Но лучший способ не пострадать от болезни - это предотвратить ее, и лучше подумать о профилактических мерах до появления первых симптомов.

Но без паники - украинские фармацевты подумали за вас и создали препарат Ситопростат, в основе которого лежат 3 натуральных важных компонента: β-ситостерол, цинк и селен.

β-ситостерол является основной составляющей Ситопростата и призван предотвратить аденому простаты, параллельно снижая воспалительный процесс, а также уровень холестерина и β-липопротеидов в крови. При этом он уменьшает симптоматику проблем с мочеиспусканием, тем самым облегчая процесс мужского недуга.

Цинк и cелен в составе препарата улучшают действие β-ситостерола, ускоряя положительные результаты в ходе борьбы с заболеваниями простаты. Но в одиночку они также играют важную роль в здоровье сильной половины человечества.

Цинк является необходимым элементом для формирования мужских половых органов и желез, оказывает важное влияние на половые гормоны, в частности обеспечивает нормальный уровень тестостерона, а его недостаток может вызвать ряд неприятных проблем с мужским здоровьем.

Селен усиливает сопротивление организма инфекциям, стимулируя иммунную систему, и оказывает выраженное антиоксидантное действие, защищает от свободных радикалов, которые неизменно образуются во время борьбы с инфекцией. К тому же он усиливает репродуктивные способности мужчины. Его недостаток нарушает работу половой системы мужчин, вплоть до бесплодия.

Эффективность Ситопростата признана урологами, которые назвали его действенным и доступным по цене средством в борьбе и профилактике заболеваний предстательной железы. Также этот натуральный украинский препарат вышел на рынок в Европе, в частности Австрии, где его охотно используют требовательные европейские мужчины.

Таким образом, Ситопростат контролирует ситуацию "по всем фронтам", выступая и как профилактический метод против проблем с простатой, и как способ для улучшения самочувствия уже в ходе возникновения болезней. Именно поэтому специалистами разрешено комбинирования Ситопростата с Трибустимом.

Употреблять Ситопростат рекомендуется взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки перед едой в первой половине дня. Продолжительность курса употребления 2 месяца. Если возникает такая необходимость, то курс можно повторить несколько раз в год.

Противопоказаний у Ситопростата нет, кроме индивидуальной непереносимости компонентов в составе препарата.

Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед применением.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram