Мужчинам на заметку! Супрун рассказала, как побороть облысение

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что облысение у мужчин на 80% зависит от передаваемых генов, а не от загрязнения окружающей среды или стресса.

Чиновница в Facebook сообщила, что гены, отвечающие за облысение, находятся в Х-хромосоме, и мужчины унаследуют ее только от матери. Поэтому раньше считали, что если отец лысый, то сыновьям лысина не грозит.

Супрун отметила, что для борьбы с облысением в первую очередь нужно обратиться к дерматологу или трихологу.

"Алопеция (облысение) облысение не лечится раз и навсегда. Но есть препараты, которые замедляют процесс и помогают отрастить волосы: пероральный препарат финастерид и местный миноксидил (5% раствор). При этом мезотерапия, лазерная терапия, введение обогащенной на тромбоциты плазмы имеют низкую эффективность, плохо предотвращают дальнейшую потерю волос, и могут быть вредными, особенно введение плазмы", – говорится в сообщении.

Глава Минздрава пояснила, что лосьон или пену с 2% или 5% миноксидилом необходимо наносить дважды в день, и тогда эффект прекращается вместе с терапией. При этом 5% раствор эффективнее чем 2%. Данный препарат продлевает фазу роста волосяных фолликулов и стимулирует выделение ряда факторов роста в коже головы.

Облысение у мужчин

Отмечается, что эффект терапии необходимо оценивать через полгода после лечения. Также необходимо обратить внимание на то, что миноксидил токсичен для кошек и собак. Поэтому случайный контакт с веществом может быть смертельным для домашних питомцев.

Супрун подчеркнула, что финастерид нужно принимать каждый день по 1 мг. При этом данный препарат лучше принимать тогда, когда облысение только начинается.

Однако министр предупредила о побочных эффектах, таких как эректильная дисфункция, снижение либидо и проблемы с эякуляцией. При этом врачи назначают финастерид при доброкачественных опухолях простаты.

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