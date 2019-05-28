Мужчина переживал до 25 сердечных приступов за день

Бывший телевизионщик Мэтт Кейн поделился историей своей болезни, которую врачи не могли диагностировать в течение десятков лет. Постоянные проблемы со здоровьем наложили неизгладимый отпечаток на 43-летнего мужчину, и только сейчас он понемногу приходит в себя.

Из-за заболевания сердца, которое не было диагностировано, Мэтт переживал до 25 сердечных приступов в день.

"Всякий раз, когда я объясняю людям, почему у меня есть кардиостимулятор, я обычно сталкиваюсь с непониманием, люди считают, что я слишком молод чтобы иметь его. Многие медицинские работники даже не слышали о моей болезни. Недавно медсестра, которой я рассказывал о своих проблемах, попросила меня написать мой диагноз по буквам, чтобы потом почитать об этом состоянии в сети", - жалуется мужчина.

Все началось, когда ему было около 7 лет. У Мэтта начались странные приступы.

"Ни с того ни с сего мое сердцебиение учащалось, я резко бледнел, начинала кружиться голова, через минуту после начала приступа я мог потерять сознание. После того, как приступ заканчивался, я был полностью истощен и опустошен", - говорит он.

Подобные атаки преследовали Мэтта всю последующую жизнь, иногда они происходили редко – раз в несколкьо месяцев, а иногда это состояние накатывало по 20-25 раз за один день.

Мэтт Кейн

"Приступы чаще возникали, когда я был уставшим, напряженным или разгоряченным, и они обязательно происходили, когда мне делали укол или анализ крови. Во время большинства атак я был не один. Но люди всегда быстро успокаивали меня, они думали, что я всего лишь перегрелся", - вспоминает мужчина.

Никто из его друзей и близких не знал, насколько часто у Мэтта происходят приступы, он никому не говорил правду, потому что не хотел, чтобы окружающие думали, что с ним что-то не так.

"За эти годы я побывал на приеме у бесчисленного количества врачей и советовался с большим числом консультантов. Все что я получил от них - множество ошибочных диагнозов. Мне говорили, что мои приступы были связаны с подростковым возрастом, или дефицитом железа, низкой частотой сердечных сокращений, с низким кровяным давлением или с психологическими особенностями. Я чувствовал отчаяние и даже не был уверен, что хочу продолжать жить", - пожаловался Мэтт.

Чтобы уменьшить тревожность, ему назначали разные дозы бета-адреноблокаторов. Также однажды мужчине пришлось пропить сильный противоэпилептический препарат, так как один из врачей постал ему диагноз "эпилепсия".

Сочетание разных лекарств привело к тому, что у Мэтта начало неметь тело и он стал чувствовать полную апатию, но приступы все равно продолжались.

Когда очередная атака произошла прямо на глазах у врача, медик даже на распознал сердечный приступ.

"Я пошел к еще одному врачу, который направил меня к своему коллеге, сказав, что это, вероятно, будет последний шанс поставить диагноз", - отметил он.

В автономном отделении Национальной больницы неврологии в Лондоне у мужчины диагностировали автономно опосредованный обморок с асистолией.

"Нервные пути, которые передают сообщения от моего мозга к моему сердцу, являются дефектными, инструктируя мое сердце отключиться во время стресса, изменения кровяного давления или когда я перегреваюсь. Оно отключается на 15-20 секунд, затем автоматически перезапускается. В 37 лет я получил кардиостимулятор. Теперь, во время начала приступа, когда мое сердцебиение замедляется, срабатывает кардиостимулятор. У меня все еще много приступов - до 25 в день, это один из самых экстремальных примеров такого состояния, которое видел мой лечащий врач. Но, кроме того, что это иногда нарушает мой сон, приступы больше не влияют на меня", - сказал Мэтт.

Кардиостимулятор

Из-за всего пережитого у мужчины развилось посттравматическое стрессовое расстройство, которое также пришлось лечить.

Преобразование вдохновило Мэтта резко изменить свою жизнь. Он бросил стрессовую работу на ТВ и сосредоточился на своей мечте - писать художественную литературу.

"Мой последний роман "Мадонна из Болтона" рассказывает о мальчике, который рос в этом северном городе в 1980-х годах. Люди часто спрашивают меня, автобиографичен ли он. Частично да", - добавил Мэтт.

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