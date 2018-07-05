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Кризис среднего возраста: как его пережить

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В жизни каждого мужчины рано и поздно наступает период, когда все кажется не таким, как представлялось раньше. Попросту говоря, кажется,что жизнь прожита зря.

Обычно этот период – кризис среднего возраста - наступает в возрасте 37-42 года. И тому есть научное объяснение. Но речь сейчас не об этом, ведь важно не почему он наступил, а как поскорее из него выйти.

MEDOBOZ подготовил для вас несколько дельных советов, которые помогут быстро справиться с хандрой, раздражительность и чувством собственной несостоятельности.

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Как пережить кризис среднего возраста

Выйдите из зоны комфорта

Это то, что нужно делать в любом возрасте, а в среднем возрасте – тем более. Ведь в этот период вы чувствуете "провисание" во всем, а прыжок в новое и неизведанное быстро выдернет вас из этого состояния.

Отправьтесь в путешествие

Не обязательно в другую страну, главное, побывать там, где вы раньше не были – пусть это будет даже соседний город.

Новые впечатления и смена обстановки отвлекут вас от пугающих мыслей о "меридиане" жизни, а также позволят расслабиться и зарядят положительными эмоциями.

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Помогите тому, кому еще хуже, чем вам

Да, уж поверьте – то, что сейчас переживаете вы, далеко не худшее, что может случиться в жизни. И если вы поможете хотя бы немного, хоть кому-то - ваша самооценка стремительно взлетит вверх (главное, потом не хвастать повсеместно и не "задирать нос").

Так, например, купите ужин бездомному, переберите свой гардероб, отложите вещи, которые вы не носите, и отдайте в приют или в приемную благотворительной организации – вариантов масса, просто оглянитесь вокруг.

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Откройтесь близким

В период кризиса среднего возраста мужчины склонны замыкаться в себе, при этом надумывая несуществующие вещи (дети – не ценят, жена – не любит, родители – разочарованы и т.д.).

Однако это все ваши собственные выдумки. Если вас что-то беспокоит, просто поговорите по душам – объясните супруге, почему вы такой угрюмый (например, мне кажется, что ты меня не любишь/я ничего не достиг в своей жизни). Вот увидите, что ответы развеют все ваши переживания, а вместе с ними и отношения станут намного более открытыми и теплыми.

Награждайте себя

Даже за маленькие победы. И не обязательно делать какие-то масштабные подарки вроде новеньких часов, смартфона или поездки на Мальдивы. Пусть этот будет обед в любимом ресторане за заключенный контракт или любимый фильм вечером за составленный отчет – что угодно, лишь бы вы поощрили себя за еще одну покоренную, пусть маленькую, но вершину.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, как распознать кризис среднего возраста.

Читайте все новости по теме "Жить здорово" на Обозревателе.

Автор
Екатерина ХудобецЕкатерина Худобец
Тема
Жить здорово
Объекты
здоровьеПсихология
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