Кризис среднего возраста: как его пережить

В жизни каждого мужчины рано и поздно наступает период, когда все кажется не таким, как представлялось раньше. Попросту говоря, кажется,что жизнь прожита зря.
Обычно этот период – кризис среднего возраста - наступает в возрасте 37-42 года. И тому есть научное объяснение. Но речь сейчас не об этом, ведь важно не почему он наступил, а как поскорее из него выйти.
MEDOBOZ подготовил для вас несколько дельных советов, которые помогут быстро справиться с хандрой, раздражительность и чувством собственной несостоятельности.
Выйдите из зоны комфорта
Это то, что нужно делать в любом возрасте, а в среднем возрасте – тем более. Ведь в этот период вы чувствуете "провисание" во всем, а прыжок в новое и неизведанное быстро выдернет вас из этого состояния.
Отправьтесь в путешествие
Не обязательно в другую страну, главное, побывать там, где вы раньше не были – пусть это будет даже соседний город.
Новые впечатления и смена обстановки отвлекут вас от пугающих мыслей о "меридиане" жизни, а также позволят расслабиться и зарядят положительными эмоциями.
Помогите тому, кому еще хуже, чем вам
Да, уж поверьте – то, что сейчас переживаете вы, далеко не худшее, что может случиться в жизни. И если вы поможете хотя бы немного, хоть кому-то - ваша самооценка стремительно взлетит вверх (главное, потом не хвастать повсеместно и не "задирать нос").
Так, например, купите ужин бездомному, переберите свой гардероб, отложите вещи, которые вы не носите, и отдайте в приют или в приемную благотворительной организации – вариантов масса, просто оглянитесь вокруг.
Откройтесь близким
В период кризиса среднего возраста мужчины склонны замыкаться в себе, при этом надумывая несуществующие вещи (дети – не ценят, жена – не любит, родители – разочарованы и т.д.).
Однако это все ваши собственные выдумки. Если вас что-то беспокоит, просто поговорите по душам – объясните супруге, почему вы такой угрюмый (например, мне кажется, что ты меня не любишь/я ничего не достиг в своей жизни). Вот увидите, что ответы развеют все ваши переживания, а вместе с ними и отношения станут намного более открытыми и теплыми.
Награждайте себя
Даже за маленькие победы. И не обязательно делать какие-то масштабные подарки вроде новеньких часов, смартфона или поездки на Мальдивы. Пусть этот будет обед в любимом ресторане за заключенный контракт или любимый фильм вечером за составленный отчет – что угодно, лишь бы вы поощрили себя за еще одну покоренную, пусть маленькую, но вершину.
Ранее MEDOBOZ рассказывал, как распознать кризис среднего возраста.
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