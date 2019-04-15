Борода или достоинство: ученые назвали причину маленьких яичек у мужчин

Мужчины с большой бородой и длинными волосами могут иметь яички меньшего размера, чем те, кто никак не может обзавестись приличной растительностью на лице. Это связано с расходом энергии организма.

Такое мнение высказали ученые Университета Западной Австралии, проводившие соответствующее исследование, сообщает Daily Mail. Они обьяснили это особенностью эволюции.

По их словам, мужчина "может либо иметь богатое украшение, либо большое достоинство, но трудно иметь и то, и другое". Это объяснется тем, что эволюционно всю свою энергию животные могут расходовать либо на привлечение самок своей внушительной внешностью, либо крупным достоинством.

"Это означает, что волосатые самцы человека — мужчины с густой бородой и длинными волосами, вероятно, имеют меньшие яички, чем их собратья с менее густой волосяной растительностью. Для остального мира приматов это соотношение выражается, например, либо в виде ярких ягодиц бабуина, либо в неяркой внешности и больших яичках более простых видов приматов", — сообщает издание.

"В исследовании были изучены размеры яичек более чем 100 видов приматов, и было обнаружено, что они значительно различаются от вида к виду. У животных с самыми маленькими яичками гонады размером с перчинку, в то время как самые большие были сопоставимы с теннисным мячиком. Исследователи поясняют, что самцы с не слишком большими половыми органами направляют всю свою энергию на привлечение партнерш с помощью бороды и длинных волос, и не остается ничего, что могло бы быть инвестировано в гениталии", — пишет газета.

Исследователи считают, что попытка иметь то и другое требует слишком больших затрат энергии.

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