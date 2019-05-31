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/Мужское здоровье

Действенный способ для мужчин быть на высоте даже после 40

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Проблемы с мужской силой - не то, о чем люди могут спокойно поговорить за чашкой кофе, такими проблемами не делятся порой даже с самыми близкими людьми. Поэтому эректильная дисфункция может быть очень коварной, ведь ее распространенность НЕ транслируется в массы и, кажется, такой проблемы почти ни у кого не нет.

Но кто бы мог подумать, что в Украине около половины мужчин в возрасте 40-70 лет не могут должным образом завершить половой акт. В то же время, почти 50% женщин воспринимают такой конфуз как собственную вину, а 80% - и вовсе не догадываются о распространенности и природе проблем с эрекцией.

Но на самом деле, такая щепетильная неприятность сильного пола не связана с женщинами. К сожалению, большинство женщин не знают о первопричинах такой дисфункции, что влечет за собой ухудшение взаимоотношений в паре. А это происходит из-за проблемы, которая не только поддается лечению, но и профилактике.

Дело в том, что в современных реалиях речь уже даже не идет о промежутке в 40-70 лет. С такой проблемой начинают сталкиваться даже в 25 лет, не говоря о мужчинах постарше. Причиной такого радикального сдвига возрастных рамок импотенции есть ничто иное, как образ жизни. Хронические стрессы, низкая активность, курение, алкоголь, нездоровое питание и нерегулярная половая жизнь - каждый из этих факторов влияет на мужскую силу, а в комплексе способны отправить в нокаут любого.

Такая неутешительная статистика вовсе не повод ставить на себе крест. Наоборот - это мотивация позаботиться о своей потенцию смолоду и предупредить проблемы до их появления.

К счастью, ученым не всегда нужно "изобретать колесо", стоит только внимательнее исследовать влияние тех или иных лекарственных растений для выявления нужного действия. Именно таким образом и произошло создание Трибустима - абсолютно натурального стимулятора половой функции мужчин.

Трибустим имеет в своем составе только природные компоненты - экстракты Якорцев стелющихся и Дамианы лекарственной.

Якорцы стелющиеся - лекарственное растение, известное человечеству еще с древних времен в странах Африки, Австралии и Азии. Оно прославилось своим комплексным действием на организм, поскольку вызывает ряд положительных процессов в нашем организме: улучшение мочеиспускания, литолитический эффект, стимуляцию иммунной системы, усиление секреции желудочного сока, улучшение коронарного кровообращения и даже способен проявлять противовоспалительные, антимикробные и антидепрессантные свойства. но самым главным в нашем случае является ее положительное влияние на половую функцию.

Было доказано, что Якорцы стелющиеся способны стимулировать эрекцию. Это происходит благодаря усилению синтеза оксида азота, который влияет на эндотелий сосудов пениса и усиливает релаксацию пещеристых тел полового члена. Кроме этого, растение опосредованно влияет на лютеинизирующий гормон, тем самым увеличивая уровень тестостерона, а в придачу усиливает сперматогенез и сексуальное влечение.

Дамиана, которую часто также называют "любовным зельем", еще издавна известное растение-афродизиак из Мексики. Флавоноиды, содержащиеся в ней, способны повысить либидо и усилить удовольствие от интима благодаря интенсификации кровоснабжения органов малого таза. Кроме того, Дамиана регулирует сахар в крови и может уменьшить головную боль.

Вместе эти два компонента дополняют друг друга и в комплексе не только помогают при уже имеющихся проблемах, а также оказывают профилактическое воздействие на мужскую силу. Не важно, какого возраста и статуса человек - Трибустим стоит на страже его уверенности в собственных силах в любом возрасте и ситуации, не вредя при этом его здоровью.

В отличие от известных ныне усилителей потенции у мужчин - ингибиторов 5-фосфодиэстеразы, Трибустим при соблюдении надлежащей дозировки, не оказывает побочных действий на организм человека. Также он не имеет противопоказаний кроме индивидуальной непереносимости составляющих компонентов.

Употреблять Трибустим советуется по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Такой курс потребления составляет 2 месяца, а при необходимости его можно повторить несколько раз в год. Перед применением желательно посоветоваться со своим врачом.

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