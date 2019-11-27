Без помощи виагры: врач рассказал, как улучшить потенцию

Каждый мужчина всегда желает оставаться в постели настоящим мачо и неугомонным жеребцом. Но реальность такова, что стрессы и образ жизни часто оставляют свой отпечаток на эректильной функции и могут приводить к неприятным казусам в самые ответственные моменты.

Уролог Александр Костырко подсказал читателям MedOboz , что поможет избежать щекотливых ситуаций и улучшить сексуальную функцию без помощи препаратов для улучшения потенции.

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Улучшить потенцию можно и без лекарств Рoltavacity

Пейте кофе

Речь идет не об убойных дозах кофеина, а о трех-четырех чашках напитка без добавок. Дело в том, что кофеин имеет свойства, схожие с "теми самыми лекарствами". Он способен расширять артерии и стимулировать приток крови к половому члену.

Так что пара чашек черного кофе утром и одна перед свиданием не причинят вреда здоровью, а помогут качественно улучшить потенцию и получить максимальное удовольствие от близости.

Однако и усердствовать с кофе нельзя – в избытке он снижает уровень мужского гормона тестостерона.

Тренируйтесь каждый день

Не стоит забывать, что здоровье сердечно-сосудистой системы тесно связано с вашими сексуальными возможностями. Потому если у вас что-то где-то барахлит, то и надеяться на хороший секс тоже вряд ли стоит.

Чтобы не краснеть за себя в постели, уделяйте полчаса в день физическим нагрузкам. Они помогут повысить выносливость, укрепить сердце и нормализовать кровоток, в частности, улучшить приток крови к органам малого таза.

Ешьте много фруктов и овощей

И снова речь о взаимосвязи между здоровым сердцем, сосудами и потенцией. Дело в том, что при высоком уровне холестерина в крови постепенно сужается просвет сосудов, от чего страдает состояние сердечной мышцы и кровоток в теле. Следовательно, со временем это сказывается и на силе потенции.

Чтобы устранить подобные риски и не дать холестерину повышаться до опасных показателей, каждый день употребляйте как можно больше свежих плодов – ягоды, овощей и фруктов. В них содержится много клетчатки, которая помогает организму очиститься от вредного вещества.

Найдите свое хобби

Стрессов в современной жизни никак не избежать, а ведь и они тоже откладывают свой заметный отпечаток на здоровье, в том числе, и сексуальном. Потому пора бороться с этой негативной стороной обыденности.

Одним из эффективных способов является ежедневное занятие делами, которые помогают вам расслабиться и получить заряд положительных эмоций. Так что найдите свое хобби и уделяйте ему хотя бы 30 минут в день.

Чаще тренируйте "дружка"

Секс по выходным и праздникам? С таким режимом нагрузок ваш "боевой товарищ" скоро сам отправится на отдых за ненадобностью.

Дело в том, что половому органу для нормальной работы тоже нужны постоянные нагрузки, иначе он начнет все чаще вас подводить.

Позаботьтесь о том, чтобы секс был в вашей жизни регулярно – каждый день или хотя бы через. А если постоянного сексуального партнера временно нет, то не стоит брезговать мастурбацией. Только в процессе самоудовлетворения сосредоточьтесь больше на ощущении возбуждения всего тела и старайтесь удерживать его как можно дольше.

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