7 продуктов, которые улучшат вашу сексуальную жизнь

Не секрет, что питание влияет на организм, в частности, некоторые продукты напрямую влияют на работу определенных систем и функций.

Так и с мужской "силой". Среди всех есть продукты, которые умеют усиливать потенцию и либидо, а значит и влиять на ваши сексуальные возможности.

MEDOBOZ подготовил список из 7 самых эффективных продуктов-афродизиаков, которые нужно употреблять как можно чаще.

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Миндаль

Этот король орехов имеет большое количество витамина В2, белка, витамина Е и кальция. Все эти вещества способствуют усилению кровообращения, повышению либидо, а также росту числа сперматозоидов.

Не зря арабы и китайцы на протяжении веков потребляли миндаль, чтобы увеличить свою сексуальную силу.

Мед

Мед - сладкий эликсир, произведенный пчелами из пыльцы. Это один из лучших регенераторов сексуальной энергии за счет своего богатого состава.

Диетологи рекомендуют избегать нагретого или фильтрованного меда, останавливаясь на натуральном – только он обладает всеми необходимыми свойствами и ароматами.

Артишок

Таинственные сердца артишоков - великие афродизиаки, особенно ценимые французами. Они считают, что артишоки развивают гениталии.

Попробуйте приготовить, например, артишок, фаршированный маринованными креветками - чрезвычайно чувственное блюдо, обеспечивающее незабываемые впечатления.

Спаржа

Спаржа - это проверенное временем лекарство от заболеваний предстательной железы. Она богата аспарагином - широко известным мочегонным средством, которое увеличивает активность мочи.

Поскольку спаржа содержит витамин А, фосфор, кальций и калий, он официально классифицируется как усилитель сексуального влечения. Чтобы получить максимальную пользу, лучше потреблять молодые побеги.

Авокадо

Это очень питательный плод, богатый белками, витаминами А, калием и незаменимыми жирными кислотами. Эти жирные кислоты помогают телу вырабатывать тестостерон, в то время как комбинация всех питательных веществ обеспечивает сильный сексуальный стимул.

Бананы

Отличный природный афродизиак, который богат калием и натуральными сахарами. Приправьте банан корицей, орехами и полейте сливками – получится прекрасный десерт, который повысит ваш сексуальный аппетит надолго.

Яйца

Этот продукт полон белка и считается сексуальным стимулятором уже на протяжении веков. Говорят, что Казанова съедал по яйцу перед каждым любовным приключением.

Дело в том, что яйца являются источником "хорошего" холестерина, а тот в свою очередь способствует повышению уровня тестостерона.

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