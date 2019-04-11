Женщина обвинила производителя подгузников в травмах малыша

Келли Моррис продемонстрировала фото, которые подтверждают, что ее малыш пострадал после неприятного опыта.

Повреджения, которые получил ребенок, похожи на ожоги и волдыри, сообщает mirror.co.uk.

Мать утверждает, что ребенок повредил кожу из-за ношения подгузника. Келли сказала, что они регулярно пользуются подгузниками этого производителя, однако, она заметила некоторые изменения в дизайне.

Сын Келли после сна в подгузнике, был расстроен и хныкал. Женщина выяснила, почему ребенок капризничал – на месте контакта подгузника с кожей появились ожоги и волдыри. Она опасается пользоваться этими подгузниками дальше.

Мать с жалобой обратилась к производителю. Ей вернули деньги за товар, а жалобу вместе с подгузником отправили в службу поддержки клиентов.

Производитель утверждает, что изменение дизайна не могло отобразиться на качестве продукта. Материалы, использованные в новом дизайне, были дерматологически протестированы, а также одобрены Skin Health Alliance.

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