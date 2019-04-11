Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Mamaclub

Женщина обвинила производителя подгузников в травмах малыша

422Читать материал на украинском

Келли Моррис продемонстрировала фото, которые подтверждают, что ее малыш пострадал после неприятного опыта.

Повреджения, которые получил ребенок, похожи на ожоги и волдыри, сообщает mirror.co.uk.

Мать утверждает, что ребенок повредил кожу из-за ношения подгузника. Келли сказала, что они регулярно пользуются подгузниками этого производителя, однако, она заметила некоторые изменения в дизайне.

Сын Келли после сна в подгузнике, был расстроен и хныкал. Женщина выяснила, почему ребенок капризничал – на месте контакта подгузника с кожей появились ожоги и волдыри. Она опасается пользоваться этими подгузниками дальше.

Мать с жалобой обратилась к производителю. Ей вернули деньги за товар, а жалобу вместе с подгузником отправили в службу поддержки клиентов.

Производитель утверждает, что изменение дизайна не могло отобразиться на качестве продукта. Материалы, использованные в новом дизайне, были дерматологически протестированы, а также одобрены Skin Health Alliance.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Banner

Новости медицины

Новости медицины