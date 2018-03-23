Забота родителей влияет на ДНК ребенка – ученые

Забота родителей очень важна для детей. Недавно выяснилось, что дело не только в воспитании и психологическом здоровье ребенка.

Ученые из Института Солка в своих исследованиях установили, что материнская забота может изменить структуру ДНК ребенка, сообщает Medicalxpress. В частности, в ходе исследования было установлено, что родительская любовь влияет на скорость развития нейронных клеток мозга детей.

Как известно, в структуре ДНК есть так называемые "прыгающие" гены. Они могут перемещаться, "копироваться" и "вставляться" в другом месте. За счет этого происходят изменения, часто – колоссальные.

Так, в ходе исследований ученые изучали геном мышат, о которых заботились хорошо и плохо. Выяснилось, что уровень "прыгающих" гормонов у мышат внимательных мам был намного выше, чем у потомства пренебрежительных родителей.

Это в свою очередь влияло на память, реакцию и эмоциональное состояние мышат.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, какой вид спорта помогает изменить ДНК и тем самым спасти от рака.