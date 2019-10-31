Верховная Рада наконец ввела штрафы за перевозку детей до 12 лет без автокресел. Теперь безответственным родителям придется заплатить 510 грн, если такой случай произойдет впервые, если это повторится – 850 гривен.

В Украине и раньше было запрещено перевозить детей до 12 лет и менее 145 см без автокресел, но многие родители пренебрегали этим из-за отсутствия штрафов. Хотя речь идет о жизни их детей.

Ежедневно в мире около 500 детей погибают в автомобильных катастрофах. А каждый 10-й травмирован в ДТП в Украине – это ребенок. Доказано, что детские автомобильные кресла уменьшают риск серьезной травмы на 80% по сравнению с детьми, которые пристегнуты в авто взрослым ремнем безопасности.

Кроме того, если правильно выбрать кресло и надежно зафиксировать в нем ребенка, можно сохранить ей жизнь даже в тяжелой аварии.

Обратите внимание, что кресло нужно выбрать правильно, в соответствии с размерами ребенка. Учитывайте его рост и вес, а также предложите ребенку принять участие в выборе – ему должно быть комфортно во время длительного путешествия.

FB Ульяны Супрун

Обязательно проверьте маркировку и имеющиеся документы. Если кресло уже ранее использовали, оно может быть повреждено. Ведь даже незначительная авария, деформирует каркас, и такое кресло не гарантирует ребенку абсолютной безопасности. Также помните, что автокресло имеет срок годности – обычно 6 лет.

Как выбрать кресло от Британской службы здравоохранения.

Гайд от ВОЗ о детских автокреслах и ремнях безопасности.

Пристегивайте ребенка в атвокресле всегда, когда сажаете в машину – даже если планируете ехать в магазин за углом, школу в 500-метрах.

Автомобильное кресло – это не "выброшенные на ветер деньги", это инвестиция, которая может спасти жизнь вашего ребенка. Помните об этом и приучайте детей с детства соблюдать правила дорожного движения и не забывайте сами пристегиваться ремнем безопасности.

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