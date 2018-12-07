Есть такая компания ЮрияФарм – из тех отечественных компаний, которые насобачились зарабатывать бабло на доверчивых украинцах. Какое счастье для руководства ЮрияФарм, что у украинцев есть болячки, иначе пошли бы они по миру. А особенно компании повезло со способностью украинцев верить всем и вся.

Кроме продаж различных уже приевшихся фуфломицинов, данная шарашкина контора придумала очередной способ сравнительно законного отъема денег. Они выпустили на рынок ингалятор-небулайзер, а чтобы поток бабла не заканчивался, то начали выпускать к нему водичку, дабы больным было чем из оного подышать.

Очередная болтушка зовется Лорде Гиаль!

Однако эдакое благородное название кроет в своих недрах, как это часто бывает, черт знает что под видом не то медицинских изделий, не то лекарств. В составе оного Лорда Гиаля значится "гипертонический раствор плюс гиалуроновая кислота". Это зелье предлагается вдувать в легкие детям с соплями.

Хочется понять, однако, с чем мы имеем дело – с лекарство или с чем? Потому что - опа, какой афронт – в инструкции сказано, что Лорде Гиаль – МЕДИЧНИЙ ВИРІБ!!

Может, инструкция фальшивая и продает это не пойми что некий мошенник-фальсификатор?

Протираем глаза и читаем еще раз – не, точно, так и есть: медичний виріб, далее – "розчин стерильний для інгаляційного та інтраназального введення…" и далее потексту – информация, как его вдувать и куда.

То есть, по заявлению самого производителя, Лорде Гиаль - это медизделие, но в то же время как бы раствор.

Действующее законодательство утверждает, что к медизделиям растворы не относятся. Медизделия – это приборы, инструменты, аппараты, имплантаты, расходные материалы, приспособления, приборы, мебель и другие изделия, "основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти".

Внимательный читать заметит, что в инструкции к Лорду Г. отсутствует описание фармакологического действия (а также фармакодинамики и, прости Господи, фармакокинетики), а также информация о взаимодействии с другими препаратами, или информация о передозировке. Даже противопоказаний, по мнению производителя, не имеется!

Отсутствие в инструкции у производителя всех перечисленных разделов, обязательных для каждого препарата, который принимается ВНУТРЬ, в виде вливаний, вдыханий или вбрызгиваний, говорит о том, что подобные исследования попросту НЕ ПРОВОДИЛИСЬ! А стало быть, не то, что ребенка – взрослого здорового мужика к ним за версту подпускать нельзя!

И тем более категорически нельзя ВДЫХАТЬ больным детям!

Может, производитель просто ошибся? Хрен там. Ведь, смотри выше – Лорд Гиалий, согласно инструкции, корпорации Юрия-Фарм, не является лекарством, а, стало быть, и не должен проходить исследований на фармакодинамику и фармакокинетику.

Итак, как гласит инструкция, Лорде – медизделие. Стало быть, фармакокинетику и фармакодинамику можно было не исследовать.

Вместе с тем, гипертонический раствор натрия хлорида оказывает воздействие на мембраны клеток, на которые попадает при вдыхании.

Гиалуроновая кислота также оказывает воздействие. В зависимости от молекулярной массы, она всасывается в кровь через легкие, и накапливается в желудочно-кишечном тракте, лимфатической системе и т.д. Более того, фармакокинетика гиалуронки при ингаляциях слабо изучена.

Где, спрашивается, клинические исследования Лорде, на основе которые в инструкции указаны показания? Кто решил, что его можно вдыхать при простуде или тонзиллите?

В ПабМеде есть отдельные публикации о вдыхании гиалуронки с гипертонией при муковисцидозе:

https://bit.ly/2T6Fdvn

https://bit.ly/2JZjDoA

https://bit.ly/2zQjMGf

А что по другим болезням?

При бронхиолите гипертония + гиалуронка НЕ уменьшают тяжесть болезни!

Вдыхание гиалуронки НЕ помогает при астме!

Вот и все. Нет там никаких бронхитов, аденоидов, соплей или кашлей.

Как водится, информация в рекламных буклетах не имеет ничего общего с научными данными в своих буклетах Юрия-Фарм пишет, что Лорде Гиаль назначают, кроме всего, для профилактики инфекционных болезней и ежедневной гигиены.

Однако, в инструкции таких показаний нет. Это ложь или как?

В рекламе еще написано, что препарат увлажняет слизистую носу. Ага, возможно в параллельном мире это – так. А в нашем – гипертонический р-р вытягивает из клеток воду, вследствие чего слизистая становится такой же "влажной", как наждак. Кто не верит – можете попробовать в море набрать в нос воды и посмотреть на результат. Так вот – Лорде Гиаль солонее морской воды на 7%.

В ЮрияФарм, видимо, считают, что пациентам можно нассать и в нос и в уши, и в глаза, лишь бы покупали. И пока покупают – проблем у них с деньгами на рекламу не будет.

С чего-то еще в инструкции значится, что оный Лорде – муколитик, да еще прямого действия. Если это так, то с какой радости он "медицинское изделие"? он, что – бинт или шприц? Нет, он раствор.

Чудесным образом эту ахинею прорекламировала доктор медицинских наук госпожа Коваленко С.В. Ах, неужели? Как доктор наук смогла солгать, назвав Лорде "препаратом"? Ну, тут только одно из двух – либо она дура, и правда не знает разницы между медицинским изделием и лекарством, или она сильно умная и взяла немалое бабло за то, чтобы поставить свое имя под этой рекламной ахинеей. Ни о клинических исследованиях на людях Лорде Гиаля, ни об их результатах информации нет!

Почему оно не зарегистрировано как лекарственное средство?

И если оно не зарегистрировано, то как вы можете предлагать его вдыхать больным детям?

Одним словом, вдыхайте медицинские изделия от ЮрияФарм, и будет вам счастье.

Главное - не думать.