Вызывает выкидыши: ученые назвали опасность кофе

Во время беременности категорически запрещается пить кофе, поскольку это чревато выкидышем.

Такой вывод сделали в Национальном институте здравоохранения США. Особую опасность кофе несет на ранних сроках беременности.

Ученые обследовали и опросили более 1200 женщин, которые планировали родить ребёнка. В частности, измерили у них количество кофеина в крови и уточнили, как часто они употребляют продукты, его содержащие. В дальнейшем исследователи наблюдали за тем, как у этих женщин проходила беременность.

Как выяснилось, даже из-за одной чашки в день повышался риск недобора веса у плода, а две чашки и больше угрожают выкидышем. Особенно, по словам учёных, опасен кофе в первые восемь недель беременности.

Беременным нельзя пить кофе life.ru

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Авторы научной работы предположили, что негативный эффект кофе для будущей матери наблюдается из-за его тонизирующих свойств: он повышает давление и сердечный ритм, а это факторы риска. Исследователи подчеркнули, что, по их мнению, отказаться от напитка и всех продуктов с кофеином нужно заранее, то есть ещё до зачатия.

Они добавили, что даже если их данные не совсем верны, в любом случае удаление кофе из рациона во время беременности уж точно безопасно.

Как писал OBOZREVATEL, планируя беременность, необходимо начать принимать фолиевую кислоту как минимум за полгода до предполагаемого зачатия.

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