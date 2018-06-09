Ребенок грызёт ногти? Раздирает ранки? Накручивает волосы на палец? Облизывает губы или поправляет одежду?
Тогда давайте поговорим о вредных привычках.
В норме почти каждый ребенок проходит через незначительный период онихофагии (обкусывание ногтей) и пр., однако у многих это входит в привычку.
Некоторые из подобных привычек безобидны, однако часто им сопутствует риск инфекций, а также проблемы, связанные с насмешками со стороны других детей и взрослых. А значит, есть риск почувствовать, что со мной что-то не так.
Принципы борьбы с такими привычками:
Стоит понимать, что онихофагия (возьмем ее за пример) – это не одиночный симптом, а одно из проявлений большей проблемы.
И прежде, чем переходить к борьбе с привычкой, нужно обнаружить причину.
Понаблюдать, какие ситуации и эмоции предшествуют обкусыванию, что может быть причиной эмоционального напряжения или это просто импульсивность?
Если есть страхи, проблемы с другими детьми, то нужно начинать работу с этой причины. Привычку же одолевают постепенно, терпеливо, но регулярными действиями.
Прежде всего стоит:
Если ребёнок постарше, то поговорить с ним о вреде такой привычки и о способах борьбы с ней. Важно донести мысль (и до себя тоже), что ребенок может справиться с этим.
Договариваться не грызть ногти несколько минут (например, пока не высыплется песок из песочные часов), затем, малыми порциями увеличивать этот промежуток до нескольких часов и даже дней. То есть неосознанная привычка уходит по мере развития самоконтроля.
Поощрять и воодушевлять каждую маленькую победу ребенка в борьбе с привычкой.
Обеспечить поддерживающий климат в семье.
Научить ребенка альтернативным формам снятия напряжения и релаксации. Можно использовать игры из телесно - ориентированной и песочной терапии.
Читайте все новости по теме "Родители и дети" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.