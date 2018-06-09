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Ольга Товпенко
Ольга Товпенко
ПсихологВсе статьи автора

Вредные привычки детей: как с ними бороться

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Ребенок грызёт ногти? Раздирает ранки? Накручивает волосы на палец? Облизывает губы или поправляет одежду?

Тогда давайте поговорим о вредных привычках.

В норме почти каждый ребенок проходит через незначительный период онихофагии (обкусывание ногтей) и пр., однако у многих это входит в привычку.

Некоторые из подобных привычек безобидны, однако часто им сопутствует риск инфекций, а также проблемы, связанные с насмешками со стороны других детей и взрослых. А значит, есть риск почувствовать, что со мной что-то не так.

Принципы борьбы с такими привычками:

  • Стоит понимать, что онихофагия (возьмем ее за пример) – это не одиночный симптом, а одно из проявлений большей проблемы.

  • И прежде, чем переходить к борьбе с привычкой, нужно обнаружить причину.

  • Понаблюдать, какие ситуации и эмоции предшествуют обкусыванию, что может быть причиной эмоционального напряжения или это просто импульсивность?

Если есть страхи, проблемы с другими детьми, то нужно начинать работу с этой причины. Привычку же одолевают постепенно, терпеливо, но регулярными действиями.

Прежде всего стоит:

  • Если ребёнок постарше, то поговорить с ним о вреде такой привычки и о способах борьбы с ней. Важно донести мысль (и до себя тоже), что ребенок может справиться с этим.

  • Договариваться не грызть ногти несколько минут (например, пока не высыплется песок из песочные часов), затем, малыми порциями увеличивать этот промежуток до нескольких часов и даже дней. То есть неосознанная привычка уходит по мере развития самоконтроля.

  • Поощрять и воодушевлять каждую маленькую победу ребенка в борьбе с привычкой.

  • Обеспечить поддерживающий климат в семье.

  • Научить ребенка альтернативным формам снятия напряжения и релаксации. Можно использовать игры из телесно - ориентированной и песочной терапии.

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Автор
Ольга ТовпенкоОльга Товпенко
Тема
Родители и дети
Объекты
здоровьеПсихологиядети
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