Врачи рассказали о простом способе облегчить роды

О пользе активного образа жизни во время беременности известно много. Так, правильные физические нагрузки помогают избавиться от боли в спине, тяжести в ногах, избежать набора лишнего веса и предотвратить ряд других неприятностей, которые сопровождают этот важный период в жизни женщины.

Однако последнее исследование манчестерских ученых показало, что спорт помогает облегчить и сократить процесс родов, сообщает The Independent. Речь о специальных упражнениях для беременных.

В исследовании принимали участие 508 будущих мам. 253 из них не уделяли внимание физическим нагрузкам, а 255 – регулярно выполняли комплексы аэробных упражнений.

После того, как каждая из участниц проекта родила, ученые проанализировали ряд факторов, в том числе, как проходили роды, их продолжительность, вес ребенка, вес матери и пр.

И помимо прочего выяснилось, что у всех физически активных женщин роды проходили быстрее и легче.

Как ранее рассказывал "МедОбоз", существует витамин, который опасен для беременных.