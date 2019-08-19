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/ Mamaclub

Врачи не потребуются: ученые создали революционный метод планирования пола ребенка

1.1т Читать материал на украинском

В Японии ученые из Университета Хиросимы обнаружили новый метод разделения сперматозоидов на "девочек" и "мальчиков". Они уже высказали опасения, что способ может быть использован в домашних условиях и без контроля медиков или государства.

Как сообщила "Медуза", метод задумывался для помощи фермерам и ветеринарам. Оказалось, что половые клетки с X-хромосомами отличаются от клеток с Y-хромосомами наличием особых рецепторов, которые влияют на подвижность. Ученые обнаружили это отличие и нашли способ использовать его для управления полом будущих детей.

У млекопитающих он определяется тем, какую из половых хромосом несет в себе сперматозоид, оплодотворивший яйцеклетку. Оба варианта половых хромосом — X и Y — небольшие по сравнению с остальными хромосомами. Они несут меньше генов и многие из них в половых клетках просто не работают.

Найден способ выбора пола ребенка

Найден способ выбора пола ребенка

Но среди примерно трех тысяч генов X-хромосомы ученым удалось найти такие, которые активны в сперматозоидах, а среди них — те, которые отвечают за производство находящихся на поверхности клеток молекул. В их числе оказались два гена рецепторовсистемы врожденного иммунитета — TLR7 и TLR8.

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Активация обоих рецепторов запускает сложные каскады внутриклеточных реакций, результатом которых является то, что сперматозоиды теряют способность двигаться. И так как оба рецептора кодируются именно генами, находящимися на X-хромосоме, то из них получается "кнопка" для управления полом детей.

Поэтому если добавить к сперме активирующее эти рецепторы вещество, то сперматозоиды c X-хромосомой перестанут двигаться, а на остальные это никак не повлияет. А сам препарат можно приобрести в любой аптеке — это иммуномодуляторы и противовирусные средства ресиквимод и имиквимод.

Ученые признали, что "избрать" пол ребенка можно и у себя дома: достаточно добавить ресиквимод или его аналог в гель или крем и ввести его во влагалище.

Принципиальное отличие нового метода от уже существующих в его простоте. Ведь уже есть несколько способов получения такого же результата, но они связаны либо с высокотехнологичной медицинской помощью, либо с нарушением закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики научились определять пол ребенка еще до беременности.

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Место
Япония
Теги
беременность ребенок
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