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/ Mamaclub

Врач рассказала, как усилить и продлить лактацию

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О том, что новорожденного лучше кормить грудным молоком, напоминать не стоит. Грудное вскармливание обеспечивает организм малыша всеми необходимыми питательными веществами и укрепляет иммунитет.

Но не всегда мама может долго кормить ребенка грудью до года-полутора (как рекомендуют медики) – у многих уже спустя месяц-два молока становится все меньше и вскоре оно вовсе "перегорает".

Чтобы этого не произошло и кормление карапуза проходило "как книжка пишет", MedOboz рекомендует прислушаться к советам педиатра Елены Шевчук, которые помогут усилить и продлить лактацию.

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АиФ

Избегайте стрессов и смотрите на ребенка

Спокойное и уравновешенное состояние мамы - залог хорошей лактации. Ведь в стрессовых ситуациях вырабатывается гормон адреналин, который препятствует производству молока. Стимулируют же лактацию положительные эмоции, например, те, которые возникают в процессе контакта с ребенком, в том числе – зрительного.

При взгляде на ребенка у мамы происходит интенсивная выработка гормона "любви" - окситоцина. Он и стимулирует интенсивную лактацию и снижает уровень стрессовых гормонов в организме.

Пейте чай с фенхелем

За полчаса до кормления пейте теплый чай с фенхелем. Смешайте по столовой ложке листья белого или зеленого чая и семян растения, залейте 400 мл кипятка и дайте настояться около 15 минут.

Этот напиток стимулирует выработку гормонов окситоцина и пролактина, которые благотворно влияют на лактацию.

Кстати, этот же чай поможет избавить ребенка от болей в животике – часть полезных компонентов, которые уменьшают газообразование, передастся ему вместе с молоком.

Грызите орехи

Регулярно включайте в рацион свои любимые орехи (но только не арахис - он является сильным аллергеном и может навредить вам и малышу). Дело в том, что орехи содержат омега-3 жирные кислоты, которые делают молоко более питательным, а также повышают в организме уровень гормонов, улучшающих лактацию.

Только не перестарайтесь – избыток орехов приведет к излишней жирности молока и проблемам с пищеварением у ребенка. Максимальная норма в день – до 10 штук мелких (фундук, кешью и пр.) и не более 4 крупных плодов (грецкий, макадамия и пр.).

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Носите свободную одежду

На время лактации откажитесь от обтягивающих грудь нарядов, отдавая предпочтение моделям оверсайз. Дело в том, что тесная одежда не только сковывает движение, но и может нарушить кровообращение в области молочной железы (тем более, что на время лактации размер груди может немного варьироваться в зависимости от количества молока), от чего снижается выработка молока.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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