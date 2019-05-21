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/Mamaclub

Впервые в Польше: женщина родила сразу шестерых

1.6тЧитать материал на украинском

20 мая в Университетской больнице Кракова на 29 неделе беременности с помощью кесарева сечения женщина родила шестерых детей.

Как сообщает Польське радіо, их мать чувствует себя хорошо, а дети пока остаются в инкубаторах. Вес каждого малыша - примерно 1 килограмм.

Впервые в Польше: женщина родила сразу шестерых

pixabay.com

Скорее всего, это первый подобный случай в Польше, говорят в пресс-службе больницы.

По статистике, рождение шестерых детей является очень редким, такую беременность трудно довести до счастливого финала.

Родителей шестерых новорожденных и краковскую больницу поздравил в Твиттере президент Польши Анджей Дуда.

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