Впервые в Польше: женщина родила сразу шестерых

20 мая в Университетской больнице Кракова на 29 неделе беременности с помощью кесарева сечения женщина родила шестерых детей.

Как сообщает Польське радіо, их мать чувствует себя хорошо, а дети пока остаются в инкубаторах. Вес каждого малыша - примерно 1 килограмм.

pixabay.com

Скорее всего, это первый подобный случай в Польше, говорят в пресс-службе больницы.

По статистике, рождение шестерых детей является очень редким, такую беременность трудно довести до счастливого финала.

Родителей шестерых новорожденных и краковскую больницу поздравил в Твиттере президент Польши Анджей Дуда.

Niesamowita wiadomość! W Krakowie urodziły się dziś 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 chłopców) czują się dobrze (jak na tę wyjątkową sytuację). Gratulacje i podziękowania dla Rodzicow i Personelu Medycznego! https://t.co/UoEx57e4YK — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 20, 2019

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