Вода, лед и вентилятор: Комаровский рассказал, как путешествовать в поездах с детьми

Для того, чтобы уберечь ребенка от перегрева в жарком поезде, нужно брать в поездку большое количество воды, термос со льдом и вентилятор.
Об этом сообщил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он ответил на вопрос женщины, которая пожаловалась на перегрев у своего ребенка во время путешествия. Соответствующее видео доктор разместил на своей странице в Instagram.
"На самом деле, если реально планируется такая поездка, кроме питья, термоса со льдом, который вы можете взять с собой, мы можем еще подумать о том, что сейчас есть работающие аккумуляторные вентиляторы, но фактически это все, что мы можем придумать", – сказал Комаровский.
Евгений Комаровский
По его мнению, Украина – страна, где все еще существуют поезда, в которых температура поднимается до +30 градусов.
"И открыть окно нельзя, потому что, как только вы это сделаете, тут же прибежит 150 человек с попыткой вас убить, потому что кого-то продует", – добавил доктор.
Вопрос: ⠀ У нас была такая ситуация, после поездки в поезде жарким летом, когда действительно было очень жарко, у ребенка по приезду домой на ночь поднялась температура до 38 С. Сначала мы конечно не поняли, что это был перегрев, потом, после того, как температура больше не поднималась, то смогли с этим связать. Какие помощи при этом могут быть, именно в жарких поездах, кроме того, что поить водой? ⠀ Ответ: ⠀ На самом деле, если реально планируется такая поездка, кроме питья, кроме термоса со льдом, который вы можете взять с собой, мы можем еще подумать о том, что сейчас есть работающие аккумуляторные вентиляторы, но фактически это все, что мы можем придумать. ⠀ Мы, к сожалению, остаемся страной, где до настоящего времени может существовать поезд, где может быть температура 30 С и открыть окно нельзя, потому что, как-только вы его откроете, тут же прибежит 150 человек с попыткой вас убить, потому что кого-то продует. Конечно об этом надо думать, конечно надо нам всем меняться. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #жара #здоровье #поезд #здравыйсмысл
Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский опроверг миф о прогулках с детьми на свежем воздухе.
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