Вода, лед и вентилятор: Комаровский рассказал, как путешествовать в поездах с детьми

Для того, чтобы уберечь ребенка от перегрева в жарком поезде, нужно брать в поездку большое количество воды, термос со льдом и вентилятор.

Об этом сообщил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он ответил на вопрос женщины, которая пожаловалась на перегрев у своего ребенка во время путешествия. Соответствующее видео доктор разместил на своей странице в Instagram.

"На самом деле, если реально планируется такая поездка, кроме питья, термоса со льдом, который вы можете взять с собой, мы можем еще подумать о том, что сейчас есть работающие аккумуляторные вентиляторы, но фактически это все, что мы можем придумать", – сказал Комаровский.

Евгений Комаровский

По его мнению, Украина – страна, где все еще существуют поезда, в которых температура поднимается до +30 градусов.

"И открыть окно нельзя, потому что, как только вы это сделаете, тут же прибежит 150 человек с попыткой вас убить, потому что кого-то продует", – добавил доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский опроверг миф о прогулках с детьми на свежем воздухе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!