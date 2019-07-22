Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Mamaclub

Вода, лед и вентилятор: Комаровский рассказал, как путешествовать в поездах с детьми

751 Читать материал на украинском

Для того, чтобы уберечь ребенка от перегрева в жарком поезде, нужно брать в поездку большое количество воды, термос со льдом и вентилятор.

Об этом сообщил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он ответил на вопрос женщины, которая пожаловалась на перегрев у своего ребенка во время путешествия. Соответствующее видео доктор разместил на своей странице в Instagram.

"На самом деле, если реально планируется такая поездка, кроме питья, термоса со льдом, который вы можете взять с собой, мы можем еще подумать о том, что сейчас есть работающие аккумуляторные вентиляторы, но фактически это все, что мы можем придумать", – сказал Комаровский.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

По его мнению, Украина – страна, где все еще существуют поезда, в которых температура поднимается до +30 градусов.

Новости
"Расслабьтесь!" Комаровский развенчал миф о маленьких детях

"И открыть окно нельзя, потому что, как только вы это сделаете, тут же прибежит 150 человек с попыткой вас убить, потому что кого-то продует", – добавил доктор.

Вопрос: ⠀ У нас была такая ситуация, после поездки в поезде жарким летом, когда действительно было очень жарко, у ребенка по приезду домой на ночь поднялась температура до 38 С. Сначала мы конечно не поняли, что это был перегрев, потом, после того, как температура больше не поднималась, то смогли с этим связать. Какие помощи при этом могут быть, именно в жарких поездах, кроме того, что поить водой? ⠀ Ответ: ⠀ На самом деле, если реально планируется такая поездка, кроме питья, кроме термоса со льдом, который вы можете взять с собой, мы можем еще подумать о том, что сейчас есть работающие аккумуляторные вентиляторы, но фактически это все, что мы можем придумать. ⠀ Мы, к сожалению, остаемся страной, где до настоящего времени может существовать поезд, где может быть температура 30 С и открыть окно нельзя, потому что, как-только вы его откроете, тут же прибежит 150 человек с попыткой вас убить, потому что кого-то продует. Конечно об этом надо думать, конечно надо нам всем меняться. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #жара #здоровье #поезд #здравыйсмысл

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский опроверг миф о прогулках с детьми на свежем воздухе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
ребенок поезд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины