Бассейны, джакузи, аквапарки – отличные места, чтобы весело провести время с детьми: активно или, наоборот, в состоянии релакса.
Но важно знать, как правильно себя вести, чтобы отдых приносил только удовольствие.
Занятия в бассейне очень популярны. И не зря! Всего 2,5 часа активности на воде в неделю приводят к улучшению физического состояния людей любого возраста.
Итак, дорогие родители:
Если у вас или вашего ребёнка диарея, откажитесь от купания в бассейне. Всего один неприятный инцидент в воде способствует распространению вредоносных бактерий (криптоспородии, шигеллы, норовирус, кишечная палочка) и ставит под угрозу здоровье окружающих людей. Да, большинство из них погибнут в хлорированной воде, но вот криптоспородии способны выживать там более 7 дней!
Не глотайте воду.
Детям необходимо делать перерывы в купании каждый час.
Если вы отдыхаете у воды и пришло время поменять подгузник малышу, сделайте это в ванной комнате, подальше от воды/бассейна; это также важно для профилактики распространения инфекции.
Принимайте душ перед тем, как зайти в бассейн. Всего одна минута под душем помогает избавиться от многих вредных микроорганизмов.
Не забывайте защищать себя и близких от воздействия солнечных лучей.
Не оставляйте детей одних у воды. Утопление – ведущая причина неумышленной детской смертности в возрасте от 1 до 14 лет. Жертвы утопления нуждаются в экстренной медицинской помощи и госпитализации. При утоплении может возникнуть поражение мозга, что выражается в проблемах с памятью, обучением, и даже в постоянной потери основных функций мозга и переходом в вегетативное состояние.
Учите детей плавать, используйте спасательные жилеты и всегда внимательно следите, находясь возле воды.
Кроме этого, рекомендую ознакомиться с правилами проведения неотложной помощи детям.
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