Бассейны, джакузи, аквапарки – отличные места, чтобы весело провести время с детьми: активно или, наоборот, в состоянии релакса.

Но важно знать, как правильно себя вести, чтобы отдых приносил только удовольствие.

Занятия в бассейне очень популярны. И не зря! Всего 2,5 часа активности на воде в неделю приводят к улучшению физического состояния людей любого возраста.

Итак, дорогие родители:

Если у вас или вашего ребёнка диарея, откажитесь от купания в бассейне. Всего один неприятный инцидент в воде способствует распространению вредоносных бактерий (криптоспородии, шигеллы, норовирус, кишечная палочка) и ставит под угрозу здоровье окружающих людей. Да, большинство из них погибнут в хлорированной воде, но вот криптоспородии способны выживать там более 7 дней!

Не глотайте воду.

Детям необходимо делать перерывы в купании каждый час.

Если вы отдыхаете у воды и пришло время поменять подгузник малышу, сделайте это в ванной комнате, подальше от воды/бассейна; это также важно для профилактики распространения инфекции.

Принимайте душ перед тем, как зайти в бассейн. Всего одна минута под душем помогает избавиться от многих вредных микроорганизмов.

Не забывайте защищать себя и близких от воздействия солнечных лучей.

Не оставляйте детей одних у воды. Утопление – ведущая причина неумышленной детской смертности в возрасте от 1 до 14 лет. Жертвы утопления нуждаются в экстренной медицинской помощи и госпитализации. При утоплении может возникнуть поражение мозга, что выражается в проблемах с памятью, обучением, и даже в постоянной потери основных функций мозга и переходом в вегетативное состояние.

Учите детей плавать, используйте спасательные жилеты и всегда внимательно следите, находясь возле воды.