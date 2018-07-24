Сидит Мирка сегодня в песочнице, к нему подходит мальчик. Мирке это не нравится, он его толкает и заодно посыпает песочком из ведёрка. Я, быстро отряхивая чужого ребенка, что вам тоже будет интересно знать, что делать, если ваш ребенок обидел чужого.

Ни в коем случае, не нападайте, не кричите и запугивайте своего ребенка. Помните, общение – штука тонкая, детство – время непростое, и все ошибаются. Возможно, вашего ребенка переполнил какой-то импульс, он с ним не совладал и вылил на другого ребенка в нехорошей форме. Это не повод наказывать, но повод обучать.

Если чужому ребенку нанесен ущерб, то в первую очередь, его нужно компенсировать – отряхнуть, поднять, отмыть.

После этого извинитесь перед чужим ребенком.

Конкретно и коротко объясняем своему ребенку, в чем именно он не прав: бросать песком нельзя, пожалуйста, извинись перед мальчиком/девочкой.

Если нужно, физически останавливаем своего ребенка, отводим в сторону. Повторяем еще раз, если маленький – переключаем на другое занятие.

Если ребенок отбирает чужие вещи, формула такая:

Первая реакция: "Стоп!" + пояснение: "Мы не отбираем чужие вещи" + инструкция: "Спроси разрешение" (Если нужно подсказываете, как именно: "Скажи: можно мне это взять?" )

На всякий случай, придерживаете своего ребенка, чтобы он дождался ответа и снова не отбирал. Если чужой ребенок не соглашается, проявите сочувствие к своему: "Мне жаль, но мальчик не разрешает. Давай… " и переключаете на другие занятия.

Да, грамотность ваших действий не исключает детских воплей, но важно спокойно и последовательно выдерживать эти границы.

Если малыш заигрался и злостно обижает других, придется сделать границы еще четче: мы будем вынуждены уйти, если ты не можешь играть с мальчиком. На 2 предупреждение, вы должны покинуть место, и тогда через несколько повторений, ребенок усвоит правила и сможет владеть собой лучше.