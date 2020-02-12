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/ Mamaclub

В Житомире родилась девочка-гигант. Фото и видео

3.7т
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В Житомире родился младенец весом 5 килограммов 260 граммов, рост малышки составляет 60 сантиметров

У 38-летней мамы новорожденной богатырши это уже третьи роды, но первый и второй ребенок рождались практически вдвое меньше, сообщает ТСН.

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Новорожденная малышка удивила не только родителей, но и медиков. Врачи хоть и знали, что плод большой, но до конца не понимали насколько. "Во время третьего УЗИ сказали, что ребенок большой. Должно было быть 4-4,2 килограмма", - рассказывает роженица Ольга Карелина.

Как известно, женщина родила естественным путем. По словам врачей, все прошло хорошо и для мамы, и для ребенка

В Житомире родилась девочка-гигант

В Житомире родилась девочка-гигант

ТСН

В Житомире родилась девочка-гигант

В Житомире родилась девочка-гигант

ТСН

В Житомире родилась девочка-гигант

В Житомире родилась девочка-гигант

ТСН

В Житомире родилась девочка-гигант

В Житомире родилась девочка-гигант

ТСН

В Житомире родилась девочка-гигант

В Житомире родилась девочка-гигант

ТСН

В Житомире родилась девочка-гигант

В Житомире родилась девочка-гигант

ТСН

В Житомире родилась девочка-гигант

В Житомире родилась девочка-гигант

ТСН

Такие крупные малыши в Житомирском областном перинатальном центре рождаются лишь несколько раз в год. "Это зависит от многих факторов. В первую очередь - это генетика. Если в семье были большие дети, то вполне естественно, что у них будут рождаться большие детки", - объяснила заведующая родильным отделением медучреждения Марина Тищенко.

Медики прогнозируют, что до года девочка будет развиваться быстрее сверстников и может весить в два килограмме больше, а с возрастом эта разница сгладится и никто не догадается, что ребенок родился с таким весом.

"5,26 кг вес при рождении - это гигантская ребенок. Сейчас малышка абсолютно стабильная", - говорит заведующая отделением новорожденных Житомирского областного перинатального центра Наталья Мадзьгун.

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Роженица Ольга рассказывает, что первые ее дети (сейчас им 18 и 10 лет) при рождении весили на два килограмме меньшие.

Девочке дали имя Катя (оно приснилось папе), а врачи прозвали ее Екатериной Великой. Через несколько дней девочку с мамой уже выпишут домой, где их с нетерпением ждет вся семья.

Ранее OBOZREVATEL делился быстрым способом успокоить истерику у ребенка.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Место
Украина Житомир
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Да и мамця нехилая... :-)))
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