В Украине вступили в силу новые правила усыновления

10 июля 2019 года в Украине принято постановление Кабинета министров Украины о новых правилах усыновления детей.

Теперь все украинцы, желающие усыновить ребенка, должны будут пройти специальную подготовку. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

Изменения направлены на усовершенствование работы служб по делам детей с кандидатами в усыновители. Также будут созданы постоянно действующей комиссии по вопросам международного усыновления.

Это обеспечит максимальную открытость и прозрачность процедуры, позволит учесть интересы детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Усыновление ребенка pixabay.com

Прохождение курса подготовки будет подтверждать справка. Исходя из этого, центры социальных служб для семьи, детей и молодежи смогут рекомендовать претендентов для внесения в банк данных о потенциальных усыновителях, опекунах, приемных родителях.

Ранее MedOboz писал, что вещества, содержащиеся в жирной рыбе и семенах льна, являются жизненно важными для детей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!