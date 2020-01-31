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/ Mamaclub

В Украине признали лучший препарат для будущих мам

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19 лет подряд в Украине проходит международный фестиваль-конкурс "Выбор года". Его цель – определение лучших брендов, которые отвечают требованиям времени, работают на результат и искренне заботятся о каждом потребителе. За всю историю конкурса звание товара или услуги "№1 в Украине" получили более 500 торговых марок.

А в этом году к брендам номер 1 присоединился бренд Фолио – препарат для будущих мам на основе фолиевой кислоты и йода. Это продукт немецкой семейной компании Штерифарм, которая является мировым экспертом по фолиевой кислоте. Они уже более 40 лет заботятся о здоровье женщин и детей в Европе и за ее пределами.

Согласно исследованиям, 9 из 10 украинских потребителей при выборе товара или услуги обращают внимание на награду "Выбор года". Из них каждый третий выбирает именно отмеченное предложение.

Такое высокое доверие украинцев к результатам конкурса совсем не удивляет, ведь решение принимается не абстрактным жюри, а по американской методике: на основе опросов комиссий, специалистов и самих потребителей. К тому же, исследования и оценку результатов проводит международная маркетинговая компания Ipsos. Такой подход обеспечивает беспристрастное и честное рассмотрение претендентов.

Поэтому награда "Выбор года" – это символ успешности и народного доверия к бренду, соответствие бренда требованиям рынка, времени и самым высоким стандартам.

Почему Фолио действительно достоин звания "Препарат года для будущих мам на основе фолиевой кислоты и йода"? Фолио заботится о здоровье матери и малыша еще на этапе планирования беременности. Своевременный прием Фолио хотя бы за 3 месяца до беременности повышает вероятность зачатия и на 80% защищает от врожденных патологий плода.

Препарат "Фолио" для будущих мам

Препарат "Фолио" для будущих мам

https://novalik.com/

И это не первая награда Фолио в нашей стране. В 2011 году Фолио стал единственным препаратом, рекомендованным Ассоциацией акушеров-гинекологов Украины для женщин, планирующих беременность, беременных женщин и во время грудного вскармливания.

Представила Фолио на конкурсе и получила награду официальный представитель компании Штерифарм в Украине – фармацевтическая компания "Новалик-Фарм". Как удачно отметила директор компании "Новалик-Фарм" Наталья Сергейко в речи: "Эта награда – верный знак того, что команда Новалик-Фарм движется в правильном направлении. Наша главная миссия – заботиться о здоровье украинцев, начиная с самого рождения вместе с легендарным немецким Фолио, а также в течение всей жизни с нашими собственными продуктами для здоровья. Мы искренне благодарны за то, что продукт, который много лет является признанным европейским лидером, получил награду и в Украине."

Эта награда стала значительным событием для опыта Новалик-Фарм. Это их первая награда "Выбор года", но с такой настойчивостью точно не последняя.

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Тема
Беременность и роды
Место
Украина
Тег
лекарства
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