В Украине новорожденным начнут дарить беби-боксы: что в них будет

С 1 сентября каждая украинская семья, в которой рождается ребенок, будет получать так называемый пакет малыша — набор из 25 необходимых младенцу вещей, общая стоимость которых составляет 5 тыс. гривен.

Кроме одежды и других важных для новорожденного вещей пакет также будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка. Получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного. Ниже приводим полный перечень того, что войдет в детский набор.

1)Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, но не менее 94 штук в упаковке.

2) Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха и не менее 56 штук в упаковке.

3) Пеленка ситцевая, размер 80x95 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

4) Пеленка фланелевая, размер 90x110 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

5) Пеленка муслиновая, размер 70x70 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

6) Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60х80 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

7) Шапочка, 100% хлопок, размер 0-3 месяца.

8) Шапочка, 100% хлопок, размер 3-6 месяцев.

9) Боди с коротким рукавом: размер 50-56 см, 56-58 сантиметров.

10) Боди с длинным рукавом, трикотаж, 100%хлопок: размер 50-56 см, 56-58 сантиметров.

11) Брюки-ползунки с закрытыми носками, 100% хлопок: размер 50-56 см, 56-58 сантиметров.

12) "Человечки" с длинным рукавом и штанишками: размер 50-56 см, 56-58 сантиметров.

13) Носки, доля хлопка в изделии не менее 90%, размер 0-3 месяца.

14) Термометр для воды.

15) Термометр для тела электронный с резиновым наконечником.

16) Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовлены из нержавеющей медицинской стали.

17) Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке.

18) Одеяло теплое/демисезонное, наполнитель — 100% хлопок, внешняя ткань — также 100% хлопок, размер 90x120 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

19) Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60x80 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

20) Матрас для колыбели, размер 42x70 сантиметров.

21) Полотенце махровое для купания с уголком, размер 100x100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенный из натурального материала.

22) Игрушка-погремушка развивающая.

23) Крем с содержанием ланолина 100%.

24) Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 миллилитров.

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Весь комплект будет упакован в коробку-люльку из прочного картона, размер 43×70×27 сантиметров. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дне и крышке коробки. А для укрепления конструкции в дно и боковые стенки должны быть приложены отдельные вставки. Пакет будет предоставляться каждой семье при выписке из роддома и станет серьезным подспорьем в первую очередь тем семьям, которые из-за сложного материального положения лишены возможности приобрести новорожденному ребенку качественные предметы ухода и одежды.

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