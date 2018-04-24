В Украине изменят календарь вакцинаций

Министерство здравоохранения вводит ряд изменений в планировке закупок вакцин, а также собирается сделать более удобным календарь прививок.

Такое заявления сделала заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, сообщает пресс-служба Минздрава. В частности, разработана методология расчета вакцин.

Как известно, эта методика отмечает, что теперь Украина будет планировать потребность в вакцинах на три года вперед, будет иметь буферный запас вакцин в 25% для того, чтобы в период любых вспышек не было дефицита вакцин.

"Также мы собираемся изменить календарь прививок и сделать его более удобным для родителей, чтобы они не ходили с детьми по несколько раз делать прививки и могли сделать его максимально удобно", - отметила Стефанишина.

Также чиновник добавила, что все вакцины, которые есть в Украине, качественные, безопасные и эффективные. И сейчас во всех областях Украины есть вакцины для прививок согласно календарю.

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