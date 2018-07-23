Прежде всего не утверждать: "Все, что надо, я уже сделал".
Несмотря на то что беременность — не болезнь, вам все-таки необходимо пересмотреть свое отношение к супруге. Поскольку вы никогда не сможете испытать то, что в процессе беременности испытывает ваша жена, то и никогда не сможете до конца понять и объяснить себе разные ее капризы. Поймите и осознайте: количество вредных раздражителей у беременной достаточно велико (хождения по врачам, беседы с подругами, нарушения самочувствия). Поэтому увидьте свою главную задачу в том, чтобы не стать дополнительным стрессовым фактором.
Золотые правила будущего папы:
поменьше рассуждайте по поводу того, кого вам больше хочется — мальчика или девочку. Пол ребенка определяется отцовским сперматозоидом, поэтому, в случае чего, нечего на зеркало пенять;
не надо расстраиваться в связи с тем, что вам стали уделять меньше внимания — то ли еще будет, когда вы действительно станете папой;
поинтересуйтесь бытом — посетив магазин или выкрутив белье, вы никак не уроните своего мужского достоинства;
найдите время, чтобы спокойно обсудить ваши совместные действия — где будет стоять кроватка, что и когда надо купить, что делать, пока супруга будет находиться в роддоме;
не покупайте ей всякие вкусности, которые не желательны к употреблению. Будет очень разумно и благородно, если вы не будете при жене есть то, чего ей нельзя, но хочется;
не поощряйте просто ничегонеделание жены (диван, телевизор). Лучше прогуляйтесь с ней на свежем воздухе, сядьте где-нибудь в парке на лавочке и вслух почитайте эту книжку;
соизмеряйте свой сексуальный пыл с ответными реакциями супруги и не дуйтесь в случае чего; помните, что беременная женщина меньше склонна прощать в сравнении с просто женщиной;
курить в квартире совсем не обязательно;
если во сне вы имеете привычку ворочаться, крутиться и при этом еще и дергать ногами, то желательно последние недели беременности поспать отдельно;
беременность, в конце концов, длится всего девять месяцев.
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