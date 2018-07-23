Прежде всего не утверждать: "Все, что надо, я уже сделал".

Несмотря на то что беременность — не болезнь, вам все-таки необходимо пересмотреть свое отношение к супруге. Поскольку вы никогда не сможете испытать то, что в процессе беременности испытывает ваша жена, то и никогда не сможете до конца понять и объяснить себе разные ее капризы. Поймите и осознайте: количество вредных раздражителей у беременной достаточно велико (хождения по врачам, беседы с подругами, нарушения самочувствия). Поэтому увидьте свою главную задачу в том, чтобы не стать дополнительным стрессовым фактором.

Золотые правила будущего папы: