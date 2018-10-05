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В детсаду под Хмельницким отравились 21 человек: что известно о ЧП

1.1тЧитать материал на украинском

В детском саду № 6 "Радуга" г. Нетишин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка кишечных инфекций.

В результате, по состоянию на 5 октября, госпитализировано 21 человека, информирует пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

"В инфекционное отделение КЗ Нетишинского городского совета "Специализированная медико-санитарная часть г. Нетишин" госпитализированы 21 человек, в т.ч. 20 детей до 7 лет. Все дети являются воспитанниками этого учреждения групп: № 3, 7, 8, 9, 10, 12", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что инфекцию подхватил одна воспитательница, которая работает в группе № 9.

Медики рассказали, что основными клиническими проявлениями у больных были повышение температуры до 38-40 градусов, тошнота, рвота, понос, общая слабость, боли в животе.

"Лабораторно обследовано 68 человек (21 больной и 47 здоровых, в т.ч. 29 воспитанников и 18 работников дошкольного учреждения). Проведено лабораторное исследование 84 проб, в т.ч. пищевых продуктов - 20 смывов с объектов окружающей среды - 60, питьевой воды - 4", - сообщает пресс-служба.

После проверки помещения дезинфицировали, а с работниками были проведены беседы по профилактике кишечных инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в несколько детских садов Киева для питания детей поставляли гнилое мясо. Госпродпотребслужба узнала об этом из социальных сетей.

Читайте все новости по теме "Детские инфекционные болезни" на OBOZREVATEL.

Тема
Детские инфекционные болезни
Место
УкраинаХмельницкий
Объекты
детиотравились детиотравление
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Украинцы! Вы хоть детей берегите, дебилы! Сами можете хоть головой об стенку!
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