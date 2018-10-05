В детсаду под Хмельницким отравились 21 человек: что известно о ЧП

В детском саду № 6 "Радуга" г. Нетишин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка кишечных инфекций.

В результате, по состоянию на 5 октября, госпитализировано 21 человека, информирует пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

"В инфекционное отделение КЗ Нетишинского городского совета "Специализированная медико-санитарная часть г. Нетишин" госпитализированы 21 человек, в т.ч. 20 детей до 7 лет. Все дети являются воспитанниками этого учреждения групп: № 3, 7, 8, 9, 10, 12", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инфекцию подхватил одна воспитательница, которая работает в группе № 9.

Медики рассказали, что основными клиническими проявлениями у больных были повышение температуры до 38-40 градусов, тошнота, рвота, понос, общая слабость, боли в животе.

"Лабораторно обследовано 68 человек (21 больной и 47 здоровых, в т.ч. 29 воспитанников и 18 работников дошкольного учреждения). Проведено лабораторное исследование 84 проб, в т.ч. пищевых продуктов - 20 смывов с объектов окружающей среды - 60, питьевой воды - 4", - сообщает пресс-служба.

После проверки помещения дезинфицировали, а с работниками были проведены беседы по профилактике кишечных инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в несколько детских садов Киева для питания детей поставляли гнилое мясо. Госпродпотребслужба узнала об этом из социальных сетей.