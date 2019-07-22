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Умный подгузник: Google представил неожиданную находку для родителей

1.3т Читать материал на украинском

Дочерняя компания Google совместно с Pampers выпустили "умный подгузник", который отслеживает влажность, режим сна и кормления ребенка, а также температуру в детской спальне.

Продукт под названием "Lumi" оснащен двумя съемными сенсорами многоразового использования и видеомонитором, подключенным к WiFi, передает Daily Mail со ссылкой на первоисточник.

Датчики обнаруживают влагу в подгузнике ребенка и автоматически отправляют уведомление на смартфоне родителей с помощью специального приложения.

Умный подгузник: Google представил неожиданную находку для родителей

Иллюстрация

По словам производителей, любые личные данные будут отправлятся только родителям, что обеспечит право на конфиденциальность. Цена на смартподгузник еще не названа, однако продукт появится на рынке США в этом году.

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Смартподгузник "Lumi"

Смартподгузник "Lumi"

Скриншот dailymail.co.uk

Как писал MedOboz, пребывание и сон на свежем воздухе ребенку очень нужны, но нет никакой необходимости в том, чтобы в это время его катали в коляске.

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Тема
Здоровье новорожденного
Место
США
Тег
дети
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