Умный подгузник: Google представил неожиданную находку для родителей

Дочерняя компания Google совместно с Pampers выпустили "умный подгузник", который отслеживает влажность, режим сна и кормления ребенка, а также температуру в детской спальне.

Продукт под названием "Lumi" оснащен двумя съемными сенсорами многоразового использования и видеомонитором, подключенным к WiFi, передает Daily Mail со ссылкой на первоисточник.

Датчики обнаруживают влагу в подгузнике ребенка и автоматически отправляют уведомление на смартфоне родителей с помощью специального приложения.

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По словам производителей, любые личные данные будут отправлятся только родителям, что обеспечит право на конфиденциальность. Цена на смартподгузник еще не названа, однако продукт появится на рынке США в этом году.

Смартподгузник "Lumi" Скриншот dailymail.co.uk

Как писал MedOboz, пребывание и сон на свежем воздухе ребенку очень нужны, но нет никакой необходимости в том, чтобы в это время его катали в коляске.

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