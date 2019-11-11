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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Уход за детской кожей

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Так как кожа ребенка намного нежнее, чем кожа взрослого, нельзя забывать, что в выборе ухода важно отдавать предпочтение преимущественно натуральной косметике, в составе которой нет опасных консервантов.

Если средство содержит слишком много ингредиентов, – риск его непереносимости выше.

Читайте состав: к сожалению, большинство косметических продуктов содержат компоненты нефтехимии, парабены и синтетические отдушки, которые не представляют пользы для малыша.

Обратите внимание на пенообразование в средствах для купания – чем оно меньше, тем лучше, так как кожа ребенка еще не имеет совершенной гидролипидной защиты.

Какие полезные компоненты могут входить в состав детского крема?

  • экстракты растений;

  • эмульсии растительных масел регенерирующего и смягчающего действия;

  • ланолин, пчелиный воск и другие природные компоненты, формирующие естественный защитный барьер.

Чем меньше пены дает средство, тем лучше

Чем меньше пены дает средство, тем лучше

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Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
дети
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