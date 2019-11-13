Ученые сделали неожиданное заявление об икоте

Икота у новорожденных – важный элемент развития головного мозга. Каждый раз, когда ребенок икает, запускается волна сигналов, которая помогает ему научиться регулировать дыхание.

Результаты соответственного исследования опубликовали в журнале Clinical Neurophysiology. Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что сокращения мышц диафрагмы из-за икоты вызывают реакцию в коре головного мозга новорожденных детей.

Икота начинается еще в утробе матери с девятой недели беременности. К ней особенно склонны недоношенные дети. У них она длится около 15 минут в день.

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Исследование основывалось на сканировании мозга новорожденных, имеющих гестационный возраст от 30 до 42 недель. Активность мозга регистрировалась с помощью электроэнцефалографических электродов, помещенных на голову ребенка. А датчики движения на теле обеспечивали запись импульсов икоты.

Ученые зафиксировали, что каждый "ик" порождал в мозге младенцев две большие нейронные волны, связанные с сокращением диафрагмы. А затем следовала третья волна, аналогичная той, которая вызывается звуковыми эффектами.

Исследователи предположили, что таким образом ребенок начинает ощущать внутреннее тело, а его мозг учится управлять диафрагмой, что важно для регулирования дыхания.

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