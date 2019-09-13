Ученые показали мозг матери и ребенка во время поцелуя: появились трогательные фото

Ученым удалось создать первый в мире магнитно-резонансный снимок, показывающий связь матери и ребенка во время поцелуя.

Об этом пишет NH Neuro Training в Facebook. На снимке изображены нейробиолог Ребекка Саксе, которая целует своего двухмесячного сына (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На снимке видно, что мозг ребенка темный и более гладкий, чем мозг взрослого человека. Это потому что у ребенка пока меньше белого вещества.

Иллюстрация мама с ребенком adresa.mama.ua

Поцелуй вызывает химическую реакцию в мозге, во время которой происходит выделение гормона любви и привязанности – окситоцина, а также таких гормонов как дофамин, серотонин и вазопрессин.

Дофамин активизирует систему "вознаграждения мозга", что позволяет нам чувствовать себя хорошо, а серотонин регулирует наше настроение.

Вазопрессин связывает матерей с младенцами и романтических партнеров между собой.

Магнитно-резонансный снимок, показывающий связь матери и ребенка NH Neuro Training

Как писал OBOZREVATEL, исследование, проведенное Госпиталем для больных детей в Торонто, Канада, показало связь между тошнотой во время беременности у матерей и умственными способностями детей. По мнению ученых, если беременность протекает с токсикозом, то интеллектуальный уровень ребенка будет более высоким,

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