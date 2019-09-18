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/ Mamaclub

Ученные раскрыли тотальную опасность для беременных

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Ученые обнаружили в плаценте беременных частицы сажи, которые образуются впоследствии автомобильного движения и сгорания горючего. Таким образом нерожденные дети непосредственно подвергаются воздействию вредных веществ.

Об этом стало известно из результатов исследования университета Хасселта в Бельгии. Ученые заметили тысячи мелких частиц на кубический миллиметр ткани в каждой анализируемой плаценте, написал 24 канал со ссылкой на The Gardian.

Это доказывает, что сажа может попадать в ту часть плаценты, которая питает развивающийся плод.

Ученные раскрыли опасность для беременных

Ученные раскрыли опасность для беременных

Так, в исследовании участвовали не курящие женщины. Ученые использовали лазерную технику, чтобы обнаружить частицы черного углерода.

В плацентах беременных, которые жили возле главных дорог, было в среднем 20 тыс. наночастиц на кубический миллиметр. У тех, кто жил чуть дальше от трасс с интенсивным движением, этот показатель составлял вдвое меньшую цифру.

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Профессор Тим Наврот, который руководил исследованием, сообщил, что повреждения плода, полученные из-за воздействия вредных веществ, являются пожизненными. Дело в том, что этот период жизни – наиболее уязвимый, все системы органов находятся на стадии развития.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Виктория Кляуз рассказала, что, для того чтобы не набрать лишний вес во время беременности, нужно убрать с рациона вредную еду и питаться полноценно.

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Место
Бельгия
Тег
беременность
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