У ребенка режутся зубки: как помочь?

Зубы, в особенности детские – это показатель здоровья в целом. Прорезывание же первых зубов у деток – важнейший этап в начале жизни, который закладывает основу здорового зубного ряда на всю жизнь.

Однако сам процесс появления на свет первых детских зубов очень болезненный и обычно сопровождается болью и недомоганием, а часто - повышением температуры и даже нарушениями стула. Для родителей этот процесс означает бессонные ночи, стресс и беспомощность от невозможности чем-либо помочь малышу.

В то же время первые зубки – это показатель здоровья и правильного развития организма малыша. Не случайно у многих народов появление первых зубов у ребенка – большой семейный праздник. Счастливым родителям обычно дарят серебряные ложки - "на первый зуб", а сам малыш с этого момента уже обретает новые возможности, в том числе связанные с повышением своих способностей перерабатывать пищу.

Как происходит прорезывание первых зубов

В норме у каждого ребенка уже при рождении имеются сформировавшиеся молочные зубы, но пока что они спрятаны под деснами. Со временем, когда ткани зуба становятся более крепкими, десна над ним размягчается, затем – прорезывается, и первый зубик появляется на свет.

Однако, не смотря на счастье родителей, процесс прорезывания не назовешь приятным – ведь переносимая боль вполне реальная. Даже взрослые испытывают дискомфорт при прорезывании коренных зубов, хотя мы прекрасно осознаем причины и можем бороться с этими симптомами.

А малышу в силу своего возраста и вовсе невдомек, что с ним происходит, и от этого он еще больше начинает капризничать и проявлять все возможные виды волнений, чтобы дать понять родителям: побеспокойтесь обо мне, со мной что-то не так!

Возможные проблемы при прорезывании первых зубов

Первые зубы у ребенка появляются обычно на 6-м или даже 8-м месяце после рождения. Малыш еще не умеет говорить и потому все свое недовольство каким-либо дискомфортом он обычно проявляет плачем. Для понимания того, что родители столкнулись именно с первыми режущимися зубками, следует знать все признаки скорого появления "зубастика".

Это такие, как:

- повышение температуры до уровня субфебрильных показателей 37-37,2°С;

- расстройство стула (диарея), связана чаще всего с тем, что ребенок интуитивно пытается жевать предметы, чтобы десна скорее прорезалась;

- возможен стоматит, ведь пытаясь грызть все подряд, ребенок может занести в рот инфекцию, заработав стоматит;

- беспокойный сон, плач.

Дентинокс – эффективное средство, для детей при прорезывании зубов

По счастью, современная наука научилась справляться с этими неудобствами, которые могут сделать праздник появления первых зубов неприятным. В то же время, родителям следует обращать особое внимание на качество таких продуктов, ведь детский организм еще очень нежен и сильные химические вещества могут ему навредить.

Немецкие ученые с особой тщательностью подошли к решению этой задачи и создали уникальный продукт Дентинокс гель, - идеальный в качестве помощника при прорезывании первых молочных зубов у малышей.

Создание такого препарата в форме геля стало возможно благодаря гармоничному сочетанию инновационных технологий и натуральных компонентов.

В его состав входят такие прекрасно зарекомендовавшие себя компоненты, как:

- ромашка – обладает мощным противовоспалительным действием, при этом имеет натуральное происхождение, а качество собранных растений проверяется регуляторными органами Германии;

- лидокаина гидрохлорид – обезболивающий компонент местного действия, в количестве, гарантирующем абсолютную безопасность применения у маленьких детей;

- полидоканол 600 – болеутолитель местного действия, благодаря которому остальные входящие в состав вещества удерживаются на слизистой ротовой полости, что позволяет препарату оказывать более длительный эффект.

Данный препарат можно наносить как в домашних условиях, так и в путешествиях или на прогулках. Это особенно важно в наше время, когда молодые семьи ведут активный образ жизни, часто путешествуют и своих деток растят такими же непоседами.

Инновационная формула немецких исследователей обладает еще одним важным свойством – применение данного препарата не вызывает появление кариеса!

Тысячи семей уже убедились в эффективности и безопасности геля Дентинокс при прорезывании первых детских зубов, благодаря чему он стал незаменимым помощником немецких мамочек в этом важном деле.

Пришло время и родителям украинских малышей убедиться в том, что первые зубки не обязательно должны сопровождаться неудержимым плачем и бессонными ночами.