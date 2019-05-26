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/Mamaclub

Токсикоз при беременности — хороший признак: ученые удивили открытием

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Исследование, проведенное Госпиталем для больных детей в Торонто, Канада, показало связь между тошнотой во время беременности у матерей и умственными способностями детей.

По мнению ученных, если беременность протекает с токсикозом, то интеллектуальный уровень ребенка будет более высоким, пишет DiLei.

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умный ребенок

умный ребенок

mamanatural.com

Эксперты объясняют эту связь уровнем хорионического гонадотропина и тирозина в организме беременных. Так, концентрации этих гормонов более высокие у женщин с токсикозом по сравнению с теми, кто вынашивает ребенка без данного осложнения.

Согласно полученным результатам, тошнота, действительно, является признаком незаурядного интеллекта у ребенка. Это подтверждает влияние материнских гормонов на когнитивные функции мозга будущего ребенка.

Ранее MedOboz сообщал, что найден способ борьбы с осложнениями во время беременности.

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Тег
беременность
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