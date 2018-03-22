Топ-модель рассказала об опасностях диет

Для многих женщин модели с подиумов и обложек журналов являются эталоном красоты. И чтобы достичь идеала, большинство идут на всевозможные способы, в том числе, начинают активно худеть.

По словам английской топ-модели plus-size Искры Лоуренс, это может подвергнуть серьезному риску их психическое и физическое здоровье. В своем интервью для The Independent девушка рассказала о своей истории с экстремальными диетами и к чему это привело.

Новости Назван способ похудения без диет

Лоуренс увлеклась диетами еще в подростковом возрасте и перепробовала на себе все, которыми только пестрили модные журналы, и которые рекомендовали в модельном агентстве, где она училась и работала.

Девушка также ревностно боролась с каждым набранным килограммом и сантиметром при помощи физических нагрузок.

И на фоне нехватки питательных веществ и колоссального расхода энергии у нее начались сильные головокружения, расплывчатость в глазах, а также ухудшилась реакция и память.

Несмотря на все старания Искры, природа взяла свое - к 16-ти годам девушку таки исключили из модельного агентства из-за размера бедер.

Новости Ученые развенчали миф о популярных диетах

От обиды и разочарования у нее началось расстройство пищевого поведения.

Позже она обратилась в модельное агентство plus-size. Однако ей снова отказали – не хватает объема.

"Тогда я и поняла всю бесполезность гонки за идеальным телом и по-настоящему осознала, сколько времени было потеряно зря", - говорит Лоуренс.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, какие диеты самые опасные для здоровья.