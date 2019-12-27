Температура у ребенка: врач рассказала, когда нужно вызывать скорую

Когда малыш болеет, даже опытная мама может поддаться панике. Однако в некоторых случаях это совершенно недопустимо - при определенных симптомах ребенку необходима скорая медицинская помощь, потому маме нужна "холодная голова" и трезвое здравомыслие.

Педиатр Елена Шевчук рассказала MedOboz, при каких симптомах у карапуза нужно забыть о самолечении и звать на помощь бригаду скорой помощи.

Если жаропонижающие не помогают, нужно срочно вызывать неотложку Облако

"Если у ребенка высокая температура – от 38 градусов, ему обычно дается жаропонижающий препарат и вызов "неотложки" зачастую не требуется. Однако и тут существуют и исключения, при которых маме нужно "выключать" функцию доктора и прибегнуть к помощи настоящих медиков. В частности, вызывать неотложку нужно, если у малыша появилась рвота – это может свидетельствовать о менингите или опасной кишечной инфекции", - предупредила врач.

Также поводом для вызова бригады являются внезапно проступающие кровоподтеки, появление бреда, головной боли, вялости и сонливости, а также если не действуют жаропонижающие или температура поднимается выше 38 градусов у малыша до 2-х месячного возраста.

Помимо этого, по словам доктора, при температуре и не только есть еще ряд состояний, которые требуют вмешательства докторов, поскольку они могут нести угрозу жизни ребенка.

Обезвоживание. Проявляется сухостью кожи, плачем без слез и т.д. У детей оно наступает стремительно, поэтому в случае повышения температуры, рвоты или диареи необходимо соблюдать особый режим питья. Если ребенок отказывается пить, нужна срочная госпитализация – запас жидкости будет восполняться при помощи капельницы.

Судороги. Они могут появиться как при повышении температуры, так и при инфекциях, поражающих нервную систему. До прибытия скорой ребенка нужно уложить на бок, повернув голову к низу – это убережет от попадания слюны в дыхательные пути и последующей асфиксии.

Болит живот. Резкая острая боль в животе у ребенка (не только справа внизу, а в любой зоне) может свидетельствовать об аппендиците или завороте кишок, которые требуют экстренного хирургического вмешательства. Потому нельзя мешкать с обращением к врачу.

Внезапная аллергия. В случае анафилактического шока (проявляется крапивницей, рвотой, головной болью и приступом паники) или отека Квинке (сопровождается усложнением дыхания, резким отеком и покраснением лица,) нужно срочно вызвать "неотложку".

Отек или воспаление гортани. Это состояние выдает "лающий" кашель и свистящий звук при вдыхании воздуха, который еще называют ложным крупом. До приезда врачей обеспечьте ребенку доступ воздуха или дайте подышать над теплым раствором соды – это немного облегчит дыхание.

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