В этот особенный период жизни – при беременности - все становится особенным, даже кожа.

Полиморфная (многоформная) сыпь беременных - нередкое состояние, с которым часто обращаются к аллергологу. Но является ли она проявлением аллергии?

Чаще всего такая сыпь возникает в 3 триместре беременности с частотой примерно 1:160 случаев, иногда возникает сразу после родов.

Высыпания располагаются в области живота, часто по ходу расположения стрий, но могут вовлекать ягодицы, конечности, иногда - почти все тело. При этом обычно высыпания отсутствуют на лице, ладонях, ступнях и околопупочной области.

Причины до конца не известны. В одном из исследований было показано, что чаще такие высыпания встречаются при беременности двойней и тройней, причем в последнем случае частота выше. Это позволяет предположить, что один из механизмов возникновения такой сыпи - растяжение кожи.

Однако, до конца причина полиморфной сыпи беременных не изучена.

Но, несмотря на это, совершенно точно известно, что к аллергии эта сыпь НЕ имеет отношения.

Проявляется это состояние разнокалиберной сыпью: это могут быть папулы (сыпь, похожая на бугорки), пятна, кольцевидные высыпаний, волдырные высыпания, редко - мелкие пузырьки. Объединяет всю эту сыпь один общий фактор: она очень чешется.

Как лечить?

Основное направление терапии - облегчить зуд местными средствами.

Используются:

кремы-эмоленты;

прохладные ванны;

влажные обертывания;

в некоторых случаях помогают стероидные кремы.

Антигистаминные препараты внутрь, как правило, не эффективны.