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Светлана Галич
Светлана Галич
Доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей аттестационной категории, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Одесского национального медицинского университетаВсе статьи автора

Родзал - центр акушерской вселенной

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...Родзал!!! Центр Акушерской Вселенной! Пуп Земли! Место, откуда берутся Дети!

...Это ТО САМОЕ, практически волшебное, место, где сходят с ума строгие правила математики. Ибо именно сюда заходят двое, а выходят трое...

...На самом деле сегодня- это целое родильное отделение, со многими отдельными родильными комнатами. Но по-старинке все его называют "Родзал", в девичестве- родильный зал. Раньше и правда, это была такая большая комната. Самая большая комната. Ведь "Залом" принято, называть самую большую (главную) комнату в квартире... Соответственно Родзал-это главное помещение в родильном доме. Который, кстати, тоже коротко зовут "роддом"...

...Наши акушеры очень не любят, когда пациентки называют роддом "больница". Тут же поправляюсь:

- Какая же это больница? Это - родильный, но дом!

...И правда, большинство роддомов очень отличаются от типичных больниц. Нет, с санэпидрежимом там все ок! Просто в последние несколько десятилетий родильные дома стали доступными не только для рожениц, но и для сочувствующего им народа. И даже в святая-святых, куда раньше и акушеры то заходили, переодеваясь и крестясь - родильные и операционные отделения, почти свободно пропускают родственников. Конечно, сохраняются правила асептики в операционных. Конечно, моют, убирают... И да, переодевают.

...Но...Ах! Разве тридцать лет назад мы могли себе представить, что в этом Храме-операционной возможно ТАКОЕ! Например, Посторонний мужчина. В смысле, что НЕ врач, НЕ анестезист, и даже НЕ местный сантехник дядя Ваня... А чей-то Муж... Не представляли! Да, вот, налицо медицинский прогресс!!!

...Но что осталось неизменным, так это некоторые милые акушерские привычки... традиции, разговорчики... Например, привычка персонала в беседе друг с другом различать рожениц по именам, или фамилиям, врачей.

...Давайте подслушаем... Молодая и красивая (но уже ого-го какая опытная), дежурный врач родильного отделения передаёт смену своей коллеге постарше. Звучат типичные диалоги, которые выглядят приблизительно так:

- В первом Родзале у Родионовны ПРПО (пэ-эр-пэ-о)...

...Нет, не подумайте, это никакая не противоракетная оборона, а преждевременное, до начала родов, излитие околоплодных вод. И произошло это событие не у самой доктора Родионовны, а у ее беременной пациентки.

- Схватки есть?

- Пока нет..., зреет...

И сейчас речь идёт вовсе не о Родионовне, а о шейке матки той самой беременной женщины, которая готовится к родам-шейка размягчается и укорачивается, а по-акушерски-"созревает".

- Во втором Родзале у Драч - 5 сантиметров.

...И снова речь идёт не о каком-либо размере доктора, а о степени раскрытия шейки матки.

- А как родила вчера Княжевич?

- Родила. Но совсем плохо тужилась...

...Не думаем плохо о докторе по фамилии Княжевич, ибо речь идёт не о ней, а о ее пациентке, которая не очень хорошо тужилась... Причём настолько нехорошо, что даже запомнилась и удосужилась (!!!) быть упомянутой (ну совсем плохо тужилась!!!)...

- У Петровны брадикардия!

...Ого! Замедлился ритм сердечной деятельности плода у роженицы, которую опекает доктор Людмила Петровна.

- Слава Богу, выровнялся!

...Это о ритме сокращений сердца плода... Совмещенном, кстати, с ритмом сердца самой доктора Людмилы Петровны.

...Почему так? О! Это такая Вселенская Акушерская Тайна. Дело в том, что в процессе родов доктор и Роженица временно становятся одним организмом... Они вместе терпят, вместе тужатся... Вместе рожают. Потому только акушеры могут с чувством локальной мании величия заявлять:

- Я сегодня родила двойню!

...Это значит, что Доктор приняла Роды у женщины с двойней.

...Никого из акушеров не удивляет такие, нелепые, для других, вопросы от коллеги-коллеге:

- Ты родила свою преэклампсию?

- Когда ты уже положишь свой сахарный диабет?

...Что в переводе на нормальный язык обозначает соответственно:

"Произошли ли Роды у пациентки с преэклампсией?" и "Когда Вы планируете госпитализировать пациентку, страдающую сахарным диабетом?".

...А сколько всяких-разных поговорок придумывают Акушеры во время родов, чтобы приободрить Роженицу! Это просто устное народное творчество какое-то!

Мой любимый стишок во втором периоде родов (сама сочинила!):

- Чем сильней на попу давит...

Тем быстрее мы родим...

(Ощущение давления на попу-признак опускания головки ребёнка ближе к выходу из малого таза).

...Или такое...

- Медленно вдыхаешь аромат цветочка , выдуваешь его в шарик (это про правильное дыхание в родах).

- Какай! Какай! Какай!!!,- отличная акушерская "кричалка" в стадии потуг.. Это как в футболе "Оле!Оле!Оле!". И так же, как в футболе-чем громче кричат, тем больше волнуются... С той только разницей, что все ждут не того, чтобы абстрактный мячик вошёл в ворота (кому это надо?), а наоборот! Круглая головка должна выйти из родильных "ворот". О! Это всем надо!

Родзал - центр акушерской вселенной

****

...Шшшшшш! В Родзале ночью временное затишье... Домывает пол санитарочка-эта неусыпная трудяга... Дописывает в каком-то стопятьдесяттретьем журнале нужные слова Акушерка... Заполняет медицинскую Историю дежурный доктор... Маленькое милое затишье в этом вечном мире Родильного Труда...

...А в отдельно взятой Вселенной-родильной комнате, слышно громкое причмокивание... Это здоровый Новорожденный Одессит явит миру свою способность реализовать извечный рефлекс-Сосание!

...И нет в мире ничего прекраснее этой "картинки"...

С.Р.Г.

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