Стало известно, что делать для зачатия здорового ребенка

Для того, чтобы зачать здорового ребенка, ученые рекомендуют мужчинам бросить употреблять алкоголь за шесть месяцев до зачатия, а женщинам за три месяца.

Об этом пишет The Times.По данным ученых, употребление алкоголя родителями увеличивает риск появления у малыша болезней сердца.

"Мужчины должны перестать употреблять алкоголь за шесть месяцев до того, как предпринимать усилия по зачатию ребенка, если они хотят, чтобы у ребенка было здоровое сердце. Этот совет опубликован в европейском кардиологическом журнале по итогам рассмотрения 30 лет исследований, проводившихся во всем мире. Тем не менее, британские эксперты призывают к осторожности, утверждая, что этот обзор не предоставляет никаких доказательств того, что потенциальным отцам необходимо отказаться от алкоголя полностью", - пишет издание.

Иллюстративное фото sunhome.ru

Как показывают исследования, если мужчина употреблял алкогольные напитки за три месяца до зачатия, то вероятность рождения его ребенка с пороком сердца была на 44% выше, чем если бы он воздерживался. Дети, отцы которых пьянствовали регулярно, употребляя 5 и более порций алкоголя за один присест, на 52% чаще страдали от проблем с сердцем.

"Врожденный порок сердца является одним из наиболее распространенных типов врожденных дефектов, затрагивающих примерно восемь детей из тысячи в Великобритании. Среди известных причин - синдром Дауна, лекарства, такие как некоторые препараты от угревой сыпи, принимаемые во время беременности, или краснуха, перенесенная во время беременности. В большинстве случаев, однако, очевидной причины нет", - говорится в публикации.

Употребление алкоголя женщинами за три месяца до зачатия или в первые три месяца беременности ученые связывают с 16-процентным повышением вероятности возникновения пороков сердца.

"Неумеренное употребление алкоголя потенциальными родителями является рискованным и опасным поведением, которое не только может увеличить вероятность рождения ребенка с пороком сердца, но и значительно вредит их собственному здоровью", - указывают исследователи.

"Ученые из Центрально-Южного университета в городе Чанша в Китае рекомендуют обоим родителям отказаться от алкоголя до того, как предпринять усилия по зачатию ребенка, а мужчинам следует прекратить пить за 6 месяцев до зачатия. Употребление алкоголя родителями в значительной степени связано с риском врожденных пороков сердца у их потомства, что подчеркивает необходимость улучшения информированности о здоровье для предотвращения влияния алкоголя в период до и во время зачатия ", - отмечают ученые.

Как писал OBOZREVATEL, ученые сообщили, что достигающие оргазма женщины на 15% чаще сталкиваются с успешным зачатием.

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