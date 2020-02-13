"Сожгли моего ребенка": родители пожаловались на детские салфетки Johnson&Johnson. Фото

Компания Johnson & Johnson начала расследование по факту жалоб десятков родителей на то, что их детские салфетки Сottontouch оставляют ожоги на коже детей.

На снимках, которые предоставили родители, видны красные высыпания, которые появились после использования салфеток для чувствительной кожи Johnson & Johnson, передает Dailymail. Кроме того, жалобными комментариями усыпаны и страницы с обзорами продукта компании.

В частности, Джемма Адамсон пожаловалась на то, что у двоих ее сыновей развилась одинаковая реакция на салфетки. Так, у ее шестимесячного Джесси осталась болезненная сыпь на лице и вздутие кожи на попе после того, как она воспользовалась салфетками, чтобы сменить подгузник. А у 10-летнего Джейка, судя по фото, от салфеток покраснело лицо, при этом возникло ощущение, что кожа горит.

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

В других отзывах родители написали "Сожгли моего ребенка", "У сына ярко-красное пылающее лицо", "У дочери остался красный ожог, как сыпь… она плачет от боли" и т.д.

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Один из пап решил попробовать эти салфетки на себе и также отметил жжение после их применения: "Я попробовал их на себе, и я не знаю, какие в них химические вещества, но возникло ощущение, что лицо начало гореть сразу после применения".

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

Детские салфетки для чувствительной кожи оставляют ожоги Dailymail

В целом продукт собрал огромное количество негативных отзывов, а пост Адамсон, которая одной из первых заявила о неладном – тысячи лайков.

В компании отреагировали на жалобы, прекратив поставки салфеток Johnson & Johnson Сottontouch в Великобританию на время расследования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Johnson & Johnson отозвала детскую присыпку, в которой были обнаружены следы асбеста.

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