Скажите, часто ли у вас на столе бывают сардельки, паштеты, копчёный лосось, мягкие сыры, мороженое? А знаете, почему эти продукты могут быть опасны для беременной женщины?

Итак, давайте сегодня поговорим про листериоз.

Листериоз – это инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Listeria monocytogenes. Болезнь эта не такая уж и частая, ежегодно ей заболевают от 0,1 до 10 человек на 1 000 000. Однако вероятность заражения беременных женщин листериозом примерно в 20 раз превышает аналогичный показатель среди других здоровых взрослых людей. Листериоз может приводить к выкидышу или мертворождению. Новорожденные могут также иметь низкую массу тела при рождении, септицемию и менингит.

Микроорганизм можно обнаружить в почве, воде, растительности, фекалиях некоторых животных, а также они могут загрязнять пищевые продукты. Употребление загрязненных пищевых продуктов, содержащих L. monocytogenes в больших количествах, является основным путем передачи инфекции. Инфекция может также передаваться от человека к человеку, в частности от беременных женщин к плоду. В прошлом к вспышкам этой болезни были причастны готовые к употреблению продукты (такие как сардельки, паштеты, копченый лосось и ферментированные сырые, сосиски), молочная продукция (включая мягкие сыры, непастеризованное молоко и мороженое), готовые салаты (включая салат из капусты и моркови с майонезом и ростки фасоли), а также свежие овощи и фрукты.

Есть 2 формы болезни:

Неинвазивная – более лёгкая;

Инвазивная - является более тяжелой формой болезни и поражает некоторые группы населения высокого риска (беременных, детей, пожилых, получающих лечение в связи с онкологией, больные СПИДом);

Симптомы неинвазивной формы: диарея, повышение температуры, головная боль, боль в мышцах.

Симптомы инвазивной формы: высокая температура, боль в мышцах, сепсис, менингит, смертность – 20-30%.

Про лечение листериоза Всемирная Организация Здравоохранения пишет следующее:

Листериоз, диагностированный на ранних стадиях, можно лечить. Для лечения тяжелых симптомов, таких как менингит, используются антибиотики. В случае инфекции во время беременности незамедлительный прием антибиотиков позволяет предотвратить инфицирование плода или новорожденного.

А как же можно себя обезопасить от листериоза?

Вот 5 основных правил безопасного обращения с пищевыми продуктами, которые подходят для профилактики любых других болезней пищевого происхождения:

Соблюдайте чистоту;

Отделяйте сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой обработке;

Подвергайте продукты тщательной тепловой обработке;

Храните продукты при безопасной температуре;

Используйте безопасную воду и безопасные сырые продукты.

Дополнительная профилактика для лиц из группы риска, в том числе беременных: