Сон на спине: развенчан главный миф о беременных

Сон на спине не может повредить ребенку в утробе матери и не повышает рисков замирания беременности и возникновения у малыша заболеваний.

О развенчании популярного мифа учеными на своей странице в Facebook написала гинеколог Наталья Лелюх. Она уточнила, что исследование было опубликовано в авторитетном журнале Obstetrics&Gynecology.

Лелюх сообщила, что многие врачи пугали будущих мам тем, что сон на спине или правом боку может привести к "нежелательным последствиям", под которыми назывались замирание беременности, рождение детей с низкой массой и обострение гипертонических болезней.

"Простыми словами, если беременная понимала утром, что спит на спине или правом боку – следующие две ночи пойдут коту под хвост, потому что она будет бояться спать или будет видеть кошмары о замершей беременности", – написала Лелюх.

Сон на спине не повредит беременным Dp3

Она подчеркнула, что медики не установили связи между позами сна и проблемами с беременностью.

Как писал OBOZREVATEL, фитнес-тренер назвала вид физических нагрузок, категорически запрещенный для беременных. Он опасен из-за большого количества притока крови к органам таза.

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