Собираемся в роддом: что с собой взять

Чем ближе к родам, тем больше переживает будущая мама. Потому не мудрено, что накануне часа "Х" начинает мучить вопрос, что с собой взять в роддом, чтобы чувствовать себя там комфортно и не нервничать, если вдруг что-то забыла. Тем более, в больницах обычно говорят о формальных вещах (документы, лекарства), а вот о "житейских" (например, бюстик и пижаму) – забывают.
MEDOBOZ составил для вас список самого необходимого.
Документы
Пусть в больнице об этом скажут не раз, мы все равно напомним. Ведь это, как никак, список ВСЕГО необходимого.
Итак:
Обменная карта;
Паспорт;
ИНН;
Направление из женской консультации (если вас направляют в патологию);
Результаты дополнительных обследований и анализов (если они имеются).
Лекарства
В роддомах беременным заранее дают список необходимых медикаментов, которые могут отличаться, в зависимости от медучреждения.
Однако в списке в родом обязательно будут присутствовать:
Шприцы 5.0 - 5 шт.;
Шприцы 10.0 - 5 шт.;
Перчатки стерильные хирургические - 5 пар;
Вата стерильная – 2 уп.;
Пластырь хирургический -1 шт.;
Бинт широкий - 4 шт.;
Одноразовый комплект для проведения родов - 2 шт.;
Стерильный набор (одноразовый халат, шапочка, бахилы) - 3 шт.;
Одноразовые пеленки – 1 упаковка;
Мочевой катетер – 1 шт.;
Система для переливания - 1 шт.;
Зажим пупковый - 1 шт.;
Спирт – 100 мл;
Йод 5% - 3 флакона;
Физ. раствор - 2 флакона;
Крем "Бепантен" - 1 шт.
Список для мамы
Теперь собирайте вещи для себя.
Что понадобится вам:
Вода без газа – 2 Х 1,5 л;
Трусики – 2 пары либо упаковка одноразовых;
Гигиенические прокладки – 2 упаковки;
Прокладки для груди – 1 упаковка;
Бюстгальтер (на размер-полтора больше вашего нынешнего) – 1 шт.;
Шампунь;
Мыло жидкое;
Зубная щетка и паста;
Расческа и мягкая резинка для волос;
Пижама;
Теплый халат;
Легкий халат;
Носки;
Резиновые тапки;
Молокоотсос;
Посуда: тарелка, кружка, ложка, вилка;
Влажные салфетки;
Одноразовые полотенца;
Полотенце для волос и душевое;
Зарядка к телефону.
Список для ребенка
Не забудьте, что малышу тоже могут понадобиться некоторые вещи, о которых вам не скажут заранее:
Подгузники для новорожденных;
Детские влажные салфетки;
Соска;
Пеленки – 4 шт.;
Одежда: чепчик (2 шт.), носочки (2 пары), распашонка, боди или комбинезон (2-3 шт.) и рукавички;
Присыпка;
Бутылочка;
"Конверт" или плед – 1 шт.
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