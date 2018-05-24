Собираемся в роддом: что с собой взять

Чем ближе к родам, тем больше переживает будущая мама. Потому не мудрено, что накануне часа "Х" начинает мучить вопрос, что с собой взять в роддом, чтобы чувствовать себя там комфортно и не нервничать, если вдруг что-то забыла. Тем более, в больницах обычно говорят о формальных вещах (документы, лекарства), а вот о "житейских" (например, бюстик и пижаму) – забывают.

MEDOBOZ составил для вас список самого необходимого.

Документы

Пусть в больнице об этом скажут не раз, мы все равно напомним. Ведь это, как никак, список ВСЕГО необходимого.

Итак:

Обменная карта;

Паспорт;

ИНН;

Направление из женской консультации (если вас направляют в патологию);

Результаты дополнительных обследований и анализов (если они имеются).

Лекарства

В роддомах беременным заранее дают список необходимых медикаментов, которые могут отличаться, в зависимости от медучреждения.

Однако в списке в родом обязательно будут присутствовать:

Шприцы 5.0 - 5 шт.;

Шприцы 10.0 - 5 шт.;

Перчатки стерильные хирургические - 5 пар;

Вата стерильная – 2 уп.;

Пластырь хирургический -1 шт.;

Бинт широкий - 4 шт.;

Одноразовый комплект для проведения родов - 2 шт.;

Стерильный набор (одноразовый халат, шапочка, бахилы) - 3 шт.;

Одноразовые пеленки – 1 упаковка;

Мочевой катетер – 1 шт.;

Система для переливания - 1 шт.;

Зажим пупковый - 1 шт.;

Спирт – 100 мл;

Йод 5% - 3 флакона;

Физ. раствор - 2 флакона;

Крем "Бепантен" - 1 шт.

Список для мамы

Теперь собирайте вещи для себя.

Что понадобится вам:

Вода без газа – 2 Х 1,5 л;

Трусики – 2 пары либо упаковка одноразовых;

Гигиенические прокладки – 2 упаковки;

Прокладки для груди – 1 упаковка;

Бюстгальтер (на размер-полтора больше вашего нынешнего) – 1 шт.;

Шампунь;

Мыло жидкое;

Зубная щетка и паста;

Расческа и мягкая резинка для волос;

Пижама;

Теплый халат;

Легкий халат;

Носки;

Резиновые тапки;

Молокоотсос;

Посуда: тарелка, кружка, ложка, вилка;

Влажные салфетки;

Одноразовые полотенца;

Полотенце для волос и душевое;

Зарядка к телефону.

Список для ребенка

Не забудьте, что малышу тоже могут понадобиться некоторые вещи, о которых вам не скажут заранее:

Подгузники для новорожденных;

Детские влажные салфетки;

Соска;

Пеленки – 4 шт.;

Одежда: чепчик (2 шт.), носочки (2 пары), распашонка, боди или комбинезон (2-3 шт.) и рукавички;

Присыпка;

Бутылочка;

"Конверт" или плед – 1 шт.

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