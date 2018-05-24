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Собираемся в роддом: что с собой взять

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Чем ближе к родам, тем больше переживает будущая мама. Потому не мудрено, что накануне часа "Х" начинает мучить вопрос, что с собой взять в роддом, чтобы чувствовать себя там комфортно и не нервничать, если вдруг что-то забыла. Тем более, в больницах обычно говорят о формальных вещах (документы, лекарства), а вот о "житейских" (например, бюстик и пижаму) – забывают.

MEDOBOZ составил для вас список самого необходимого.

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Документы

Пусть в больнице об этом скажут не раз, мы все равно напомним. Ведь это, как никак, список ВСЕГО необходимого.

Итак:

  • Обменная карта;

  • Паспорт;

  • ИНН;

  • Направление из женской консультации (если вас направляют в патологию);

  • Результаты дополнительных обследований и анализов (если они имеются).

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Лекарства

В роддомах беременным заранее дают список необходимых медикаментов, которые могут отличаться, в зависимости от медучреждения.

Однако в списке в родом обязательно будут присутствовать:

  • Шприцы 5.0 - 5 шт.;

  • Шприцы 10.0 - 5 шт.;

  • Перчатки стерильные хирургические - 5 пар;

  • Вата стерильная – 2 уп.;

  • Пластырь хирургический -1 шт.;

  • Бинт широкий - 4 шт.;

  • Одноразовый комплект для проведения родов - 2 шт.;

  • Стерильный набор (одноразовый халат, шапочка, бахилы) - 3 шт.;

  • Одноразовые пеленки – 1 упаковка;

  • Мочевой катетер – 1 шт.;

  • Система для переливания - 1 шт.;

  • Зажим пупковый - 1 шт.;

  • Спирт – 100 мл;

  • Йод 5% - 3 флакона;

  • Физ. раствор - 2 флакона;

  • Крем "Бепантен" - 1 шт.

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Список для мамы

Теперь собирайте вещи для себя.

Что понадобится вам:

  • Вода без газа – 2 Х 1,5 л;

  • Трусики – 2 пары либо упаковка одноразовых;

  • Гигиенические прокладки – 2 упаковки;

  • Прокладки для груди – 1 упаковка;

  • Бюстгальтер (на размер-полтора больше вашего нынешнего) – 1 шт.;

  • Шампунь;

  • Мыло жидкое;

  • Зубная щетка и паста;

  • Расческа и мягкая резинка для волос;

  • Пижама;

  • Теплый халат;

  • Легкий халат;

  • Носки;

  • Резиновые тапки;

  • Молокоотсос;

  • Посуда: тарелка, кружка, ложка, вилка;

  • Влажные салфетки;

  • Одноразовые полотенца;

  • Полотенце для волос и душевое;

  • Зарядка к телефону.

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Список для ребенка

Не забудьте, что малышу тоже могут понадобиться некоторые вещи, о которых вам не скажут заранее:

  • Подгузники для новорожденных;

  • Детские влажные салфетки;

  • Соска;

  • Пеленки – 4 шт.;

  • Одежда: чепчик (2 шт.), носочки (2 пары), распашонка, боди или комбинезон (2-3 шт.) и рукавички;

  • Присыпка;

  • Бутылочка;

  • "Конверт" или плед – 1 шт.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, как подготовиться к партнерским родам.

Читайте все новости по теме "Беременность и роды" на Обозревателе.

Тема
Беременность и роды
Объекты
здоровьебеременность
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Alex
Alex
а что насчет утягивающего белья ? я до родов покупала белье с утягивающим эффектом https://modax.ua/utyagivayuschee-belyo/, мне говорили что оно помогает и его нужно одевать, оно помогает. Еще не одевала, интересно ваше мнение. Стоит покупать или нет. Мне подружки советуют, т.к сами одевали, даже некоторые хвалят.
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