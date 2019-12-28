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Сладости под елку: что делать с новогодней традицией

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Сладкие подарки детям – здесь нет научных данных и аксиом, пообщаемся?

В идеале, думать надо ещё до получения подарка ребёнком. Не демонизировать сладкое, не награждать и не наказывать едой, не заставлять доедать и не отнимать еду. Тогда ребёнок без проблем съест несколько конфет из подарка, а не всю коробку за раз. Но, допустим, этот момент упущен.

Сладкий подарок часто выступает важной деталью в контакте с социумом. Например, в садике всем дарят сладкие подарки, а вашему ребёнку книжку или игрушку. Или бабушка, крестные дарят конфеты, а вы их отбираете, потому что "нельзя". Новый год – это всегда конфеты и печенье.

Как же правильно поступить в этой ситуации?

Не демонизируйте сладкие подарки! Когда ребёнок видит запрет, ограничение, он хочет ещё больше. Не акцентируйте внимание на том, как много там конфет, "попа слипнется" и так далее.

Выступайте в родительском комитете, предлагайте дарить ВСЕМ книжки и игрушки, мандарины.

Просите родных и близких не дарить сладкие подарки, либо только собственноручные.

Дома готовьте вместе имбирные печенья, украшайте, пеките кексы – готовьте сладости дома, упаковывайте, дарите друзьям. Поощряйте ТАКИЕ подарки, а не покупные конфеты.

Домашние новогодние сладости

Домашние новогодние сладости

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Домашние новогодние сладости

Домашние новогодние сладости

Иллюстрация

Домашние новогодние сладости

Домашние новогодние сладости

Иллюстрация

Домашние новогодние сладости

Домашние новогодние сладости

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Что делать, если подарок таки попал ребёнку в руки:

  • дома вместе раскройте подарок, спросите ребёнка конкретно СКОЛЬКО конфет он возьмёт, попросите ребёнка выбрать те конфеты, которые он хочет;

  • остальные конфеты молча уберите куда-то подальше и не напоминайте о них;

  • если ребёнок вспомнил – снова достаёте, предлагаете выбрать, которые он хочет. И уберите.

Как показывает практика, дети забывают о подарке. А если нет, то не объедаются сразу тонной конфет.

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Автор
Альбина Комиссарова Альбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
дети новогодние подарки Новый Год-2020
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