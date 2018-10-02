Не лечат, а калечат: пять мифов о здоровье детей

В сознании украинских родителей прочно укоренилось несколько мифов о здоровье детей. Некоторые из них скорее навредят, чем вылечат. Поэтому OBOZREVATEL решил развенчать самые популярные заблуждения.

Ударная доза витамина С

Многие родители боятся последствий влияния медикаментов на детский организм. Именно потому этот миф живет в умах и сегодня. При простуде мамы используют простую формулу – дают ребенку ударную дозу витамина С, чтобы таким способом избавится от недуга.

Действительно, витамин С при ОРВИ полезен но в пределах нормы. "Конские" дозы аскорбиновой кислоты не способны поставить на ноги ни ребенка, ни взрослого человека. По данным зарубежных исследований, прием витамина С в больших дозах способен сократить течение болезни всего на несколько часов. Более того, учитывая то, что этот витамин может накапливаться в организме, возможны последствия в виде гипервитаминоза.

Мясо в детском рационе должно быть ежедневно

В детской системе питания мясо появляется по достижению малышом 6-ти месячного возраста. Обычно мамы стараются ежедневно добавлять в рацион крольчатину или индейку, а позже и говядину. Но на самом деле такая частота дает слишком большую белковую нагрузку на детский организм. Именно потому рекомендовано употреблять мясо 2-3 раза в неделю. Точную дозу мяса лучше спросить у педиатра. Что касается наваристых бульонов и супов, их полезность также переоценена. Овощной бульон, для детей гораздо полезнее, ведь не дает такой нагрузки на организм.

При ОРВИ ребенок должен много есть

Наши бабушки считают, что здоровье – это хороший аппетит. В какой-то степени это так, ведь когда мы болеем, часто и вовсе не хочется есть. Но насильственным путем возвращать этот "здоровый" аппетит все же не стоит. Детский организм, который борется с инфекцией, будет тратить силы еще и на переваривание пищи. Именно потому лучше позволить ребенку кушать столько, сколько он может. Более того, выбирать достаточно легкую пищу: овощные супы, ягоды, фрукты и постное мясо в нормальных дозах. В чем наши бабушки не ошибались, так это питьевом режиме. Ведь высока температура опасна, кроме прочего, обезвоживанием организма.

Рана быстрее заживает на открытом воздухе, а не под повязкой

Все дети падают и сбивают коленки, особенно летом. К этому списку можно добавить еще локти, ладошки и даже лбы. Заботливые родители, если рана не глубокая и не требует зашивания, часто заливают ее перекисью водорода и оставляют без перевязки, чтобы она заживала быстрее. Порой, даже после достаточно серьезных ранений, люди стараются, как можно скорее снять перевязки мотивируя это тем, что рана должна "дышать". На самом деле под повязкой раны заживают быстрее, более того отсутствует риск повторно занести туда инфекцию.

Если рана под повязкой влажная, и соответствует температуре тела – это положительно влияет на заживление, и более того является профилактикой шрамов. В ином случае, рана без повязки охлаждается и подсушивается, что замедляет процессы регенерации. Корочка на ране, также не является причиной для радости. Внимательные родители, скорее всего, заметили, что дети стараются поскорее содрать струпья, ведь они вызывают зуд, а это чревато занесением инфекции и, опять таки, повышает риск оставить памятный шрам "боевого" ранения.

Соки очень полезны, а потому дети могут пить их сколько захотят

Даже без сахара, соки не так уж и полезны, особенно свежевыжатые, которые в неограниченных количествах могут даже навредить. В их составе все равно есть природный сахар, который обязательно поступит в кровь. Соки, которые родители покупают в магазинах опасны также наличием: сахара и лимонной кислоты. Кроме того, стоматологи, говорят, что часто соки еще более опасны для детских зубов нежели конфеты, ведь их высокая кислотность разрушает эмаль и приводит к кариесу. Добавлять соки к ежедневному рациону ребенка не стоит, но вы можете давать их раз в неделю в разбавленном виде. Расценивайте соки, как и другие сладости, скажем конфеты. И тогда недооценить их вред на детский организм будет сложно.